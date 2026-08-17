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Se terminan las vacaciones para Colapinto: el cronograma y horarios del GP de Países Bajos

El argentino volverá a la actividad después de cuatro semanas de descanso que tuvo en la Fórmula 1.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 13:17hs
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Se terminan las vacaciones para Colapinto: el cronograma y horarios del GP de Países Bajos

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volverá a la actividad en la Fórmula 1 este fin de semana, luego de casi un mes de descanso, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Países Bajos.

La actividad en el Circuito de Zandvoort, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 3,307 kilómetros, iniciará el viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 7:30 y las 11:30 de la mañana, respectivamente.

Al día siguiente, el sábado, se llevará a cabo la tercera y última práctica libre a las 7 de la mañana, mientras que la clasificación se disputará solo cuatro horas después, a las 11.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Países Bajos será el domingo a las 10 de la mañana en caso de que el clima lo permita y no hayan atrasos.

Colapinto llega a esta carrera en un gran momento, ya que está teniendo una muy buena temporada en la que ya sumó 19 puntos y se destacó con muy buenas carreras.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder del campeonato con 219 puntos es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que con solo 19 años ya ganó seis carreras y se ilusiona con convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

Su escolta es el británico Lewis Hamilton, quien pese al desastre que es Ferrari en la toma de decisiones durante las carreras se las arregla para dar pelea y está a 50 puntos.

El top 5 lo completan el británico George Russell (Mercedes), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el también británico Lando Norris (McLaren), con 160, 138 y 128 puntos respectivamente.

El cronograma y horarios del GP de Países Bajos

Viernes 21/8:

  • Práctica libre 1 a las 7:30
  • Práctica libre 2 a las 11:30

Sábado 22/8:

  • Práctica libre 3 a las 7
  • Clasificación a las 11

Domingo 23/8:

  • Carrera a las 10

Colapinto Fórmula 1 Países Bajos
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