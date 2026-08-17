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La Juventus no pudo fichar a Dibu Martínez y cerró a un arquero inesperado

La Vecchia Signora cerró un acuerdo con el Tottenham por Guglielmo Vicario, arquero italiano de 29 años, quien llega en cesión con una opción de compra de 10,5 millones de euros

17 de agosto 2026 · 13:38hs
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Dibu Martínez no llegará a Juventus.

Dibu Martínez no llegará a Juventus.

La Juventus cerró su búsqueda de arquero. Después de semanas de negociaciones con el Aston Villa por Emiliano Dibu Martínez que no prosperaron porque el club inglés no bajó de los 15 millones de euros, el club turinés actuó con rapidez y acordó con el Tottenham el fichaje de Guglielmo Vicario. El arquero italiano de 29 años regresa a la Serie A en cesión con una opción de compra no obligatoria de 10,5 millones de euros, según Tuttosport.

El Dibu no atajará en Juventus

La operación por Dibu se cayó por una diferencia de precio que el elenco de Birmingham no estaba dispuesto a negociar. Con esa puerta cerrada, la Vecchia Signora giró rápidamente hacia Vicario, quien llega desde los Spurs después de una etapa de tres años en la Premier League.

El italiano había llegado al club londinense desde el Empoli por alrededor de 20 millones de euros y se consolidó inicialmente como sucesor de Hugo Lloris, aunque su nivel cayó hacia el final con errores costosos que le hicieron perder el puesto tras una operación de hernia en marzo. El nuevo técnico Roberto De Zerbi ya tiene a Antonin Kinsky como titular preferido, lo que facilitó la salida del azzurro.

En Turín, Luciano Spalletti buscaba un arquero que se sintiera cómodo con el balón en los pies y esa es precisamente una de las cualidades que Vicario mostró en sus mejores momentos en el Tottenham. El técnico confía en que un regreso al entorno táctico de la Serie A le permitirá recuperar su mejor versión.

La llegada de Vicario complica el futuro de Michele Di Gregorio, actual titular del club. Según Fabrizio Romano, al arquero ya le han ofrecido en préstamo al Marsella y a otros clubes europeos. La incorporación del italiano forma parte de una reestructuración defensiva más amplia en la Juventus, que también cerró recientemente la llegada de Jhon Lucumi desde el Bolonia.

Juventus Dibu Martínez arquero
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