Preocupación en Bayern Múnich por la enfermedad que afecta a Jamal Musiala

Uli Hoeneß se refirió al delicado panorama del mediapunta alemán y reconoció que todavía existen dudas sobre su recuperación y el nivel que podrá alcanzar

La continuidad de Jamal Musiala al máximo nivel competitivo es una verdadera incógnita que preocupa al Bayern Múnich. El presidente honorario de la institución, Uli Hoeneß, se refirió a la disfunción neurológica que padece el joven mediapunta y reconoció que todavía no hay certezas sobre cómo evolucionará ni si podrá recuperar su mejor versión futbolística.

“Estamos en un dilema con él”, expresó el dirigente durante su participación en Sonntags-Stammtisch, programa de la emisora bávara BR. En ese espacio, explicó que la joya alemana padece “una enfermedad que no es fácil de curar”, aunque aclaró que puede mantenerse bajo control mediante un tratamiento adecuado.

Sin embargo, la principal preocupación pasa por las consecuencias deportivas que podría tener esta situación. “No sabemos si recuperará alguna vez el nivel de rendimiento que tenía antes…”, reconoció Hoeneß.

El diagnóstico corresponde a un trastorno neurológico funcional, vinculado con episodios de ausencia y desvanecimientos breves. El cuadro tomó relevancia pública después de dos desmayos durante agosto, en plenos compromisos frente al RB Leipzig y tres días más tarde contra el 1. FC Heidenheim.

El tratamiento y el ajuste de la medicación le permitieron atravesar más de ocho semanas sin nuevos episodios. El propio jugador había transmitido tranquilidad sobre su situación a través de las redes sociales: “Sé que a primera vista pueden parecer preocupantes, pero para mí ahora forman parte de mi vida diaria. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y me siento muy optimista. El Bayern y mi entorno personal siempre están a mi lado y me apoyan en este camino”.

A la problemática neurológica se suma una lesión muscular en los isquiotibiales que lo mantiene alejado de las canchas. Además, la medicación podría tener efectos transitorios sobre su explosividad física, un aspecto especialmente importante para un atacante cuyo juego se caracteriza por la velocidad y los cambios de ritmo.