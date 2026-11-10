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La revelación de un compañero de Julián Álvarez sobre su coqueteo con Barcelona

Álex Baena, el N°10 de Atlético de Madrid, recordó la novela del último mercado de pases y confesó que la Araña pidió disculpas puertas adentro

10 de noviembre 2026 · 11:38hs
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Álex Baena

Álex Baena, se refirió a los momentos que se vivieron con Julián Álvarez cuando el delantero pidió irse a Barcelona.

Atlético de Madrid recibió a Barcelona el último domingo por La Liga y todas las miradas del Metropolitano apuntaron a Julián Álvarez. No solo por su asistencia a Giuliano Simeone en el 1-1 parcial y algunas chances desperdiciadas que hubieran arruinado el triunfo 2-1 culé, sino porque, hace apenas unos meses, había expresado públicamente su deseo de jugar en el Barca y metido presión para salir.

La reflexión de Alex Baena

Álex Baena, compañero de la Araña y N°10 colchonero, recordó la novela del último mercado de pases, que comenzó durante el Mundial 2026, cuando el propio delantero de la Selección Argentina manifestó el deseo de cumplir su “sueño” de defender la camiseta blaugrana. “Se te hace un poco raro que un compañero diga públicamente que se quiera ir. No nos sentó del todo bien”, admitió el volante español.

Si bien entiende que una propuesta de un grande de España puede obnubilar a cualquiera, criticó las formas que tuvo Julián para abordar la situación: “Entiendo que un jugador dude si el Barça o el Real Madrid viene a por ti, pero creo que las formas son lo que más nos molestó”. Y dejó en claro: “Le hubiésemos apoyado a que hiciese lo que hiciese”.

Una vez cerrado el libro de pases, ya sin chances de marcharse de Atlético de Madrid, el atacante cordobés reunió a todo el plantel y se disculpó por lo sucedido. Un gesto que terminó de recomponer la relación con varias figuras: “Él es un chico muy inteligente y sabía lo que hizo y cómo nos pudo sentar. Nos pidió perdón a todos y eso le engrandece muchísimo”.

Aunque la herida del hincha aún no terminó de cicatrizar. En un principio, sufrió fuertes silbatinas de todo el estadio y hasta pegaron carteles en su contra. Ahora, ya se ganó los aplausos, pero no con la misma intensidad que antes, y a menudo suele escucharse algún reproche.

“Seguramente le afecte bastante, ya sabe lo que hizo en su día, ya se ha disculpado, algo que le engrandece mucho pedir disculpas públicamente. Entendemos también a la afición del Atleti que esté enfadada por las maneras que lo hizo, pero Julián está trabajando mucho y está trabajando para ponerse al nivel”, indicó Baena en El Larguero, no sin antes remarcar: “Lo necesitamos mucho para conseguir las cosas y poco a poco se conseguirá el cariño de la gente”.

Julián Álvarez Barcelona Atlético de Madrid
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