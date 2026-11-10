Diego Placente oficializó la lista de la Selección Sub20 y Lucas Ayala vestirá la albiceleste

Diego Placente confirmó la nómina del Sub20 y entre los elegidos aparece el juvenil tatengue, que se sumará este miércoles al seleccionado nacional.

Unión tendrá un representante en el próximo ciclo de trabajo de las selecciones juveniles. Lucas Ayala fue incluido por Diego Placente en la convocatoria de la Selección Argentina Sub 20, que comenzará este miércoles una serie de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. La citación representa una nueva oportunidad para el futbolista rojiblanco de mostrarse en el ámbito nacional.

Placente confirmó los convocados para trabajar en Ezeiza

La nómina fue difundida a través de los canales oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino y contempla a distintos jóvenes que serán observados por el cuerpo técnico encabezado por Placente.

Las prácticas comenzarán este miércoles y estarán destinadas a seguir de cerca la evolución de los futbolistas, fortalecer el funcionamiento colectivo y ampliar las alternativas de cara a los próximos desafíos internacionales de la categoría.

Para Ayala será una experiencia importante, ya que tendrá la posibilidad de compartir entrenamientos con jugadores de distintos clubes del país y trabajar bajo la mirada de uno de los entrenadores responsables de las selecciones juveniles argentinas.

Unión vuelve a tener un representante en la Albiceleste

La convocatoria también significa un reconocimiento al trabajo que se desarrolla en las divisiones inferiores del conjunto santafesino. La aparición de Ayala en la lista nacional vuelve a poner en escena al semillero tatengue y le permite al club sumar protagonismo en el ámbito de las selecciones juveniles.

El mediocampista se incorporará a la concentración en Buenos Aires para comenzar esta nueva experiencia con la camiseta argentina.