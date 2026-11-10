"Decidimos no cobrarle nada al socio de Colón y apuntamos a llenar el estadio"

El vicepresidente segundo de Colón Matías Vidoz habló sobre la promoción que lanzó el club destinado a los socios para el partido ante Midland

El vicepresidente de Colón Matías Vidoz brindó detalles sobre las promociones destinadas a los socios e hinchas sabaleros.

La expectativa es muy grande y no es para menos. El sábado a las 18 Colón recibirá a Midland en lo que será el comienzo del sueño para volver a Primera División.

Es por ello que la dirigencia sabalera apunta a colmar el estadio Brigadier López y en consecuencia se lanza una promoción destinada a los socios y también para aquellos que se asocien ahora.

En diálogo con Radio Gol 96.7, el vicepresidente segundo de Colón Matías Vidoz brindó los detalles de la nueva promoción que se lanzará este martes.

"Lo trabajamos muchísimo con el presidente durante toda la semana y el fin de semana para buscarle puntito por puntito, ya que cada decisión tiene una repercusión", comenzó contando.

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Para luego agregar: "Decidimos no cobrar nada y que el socio entre sin cargo. Y después pensamos en la manera de llenar el estadio. Por eso fuimos generando ideas y la decisión final esta buenísima".

Respecto a la promoción contó: "Aquel socio que pagó los últimos seis meses puede invitar a un niño o a un jubilado en cualquier sector y tiene prioridad para asignar un lugar".

Y continuó: "Sucede que la platea oeste está completa, por lo cual, si invita a alguien puede cambiar la ubicación para acompañar a la otra persona".

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"El que va a la popular puede ingresar e invitar a alguien, pero también puede ir a platea. Entendemos que la situación lo amerita y lo primero que decidimos es no cobrarle nada al socio", resumió Vidoz.

Continuando con los aspectos de la promoción indicó: "El socio que se afilia ahora o que tiene menos de seis meses como socio va a tener el mismo beneficio de invitar a un niño o a un jubilado".

Y agregó: "Y la otra promoción es que una persona se afilia por 30.000 pesos, su pareja paga 15.000 pesos y un hijo ingresa sin cargo. Es decir que tres personas ingresan a la cancha por 45.000 pesos".