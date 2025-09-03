En el Pay Zumé, Alma Juniors obtuvo un valioso triunfo ante CUST, en un cotejo que completó la Fecha 1 del certamen Clausura.
Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino
Alma Juniors logró su primera victoria en el Torneo Clausura Femenino, tras vencer a CUST por 54-44, por la fecha 1, en el Pay Zumé.
Por Ovación
CUST 44: Paula Cortes 7, Paula Lazcano 11, Zoe Castillo 0, Araceli Ghirardi 6, Andrea Avila 3 (FI) Milagros Hassan 0, Catalina Echegaray 4, Melina Schneider 2, Ana Mina 7, Florencia Maidana 0, Belén Hassan 0, Lara De Diego 4. DT: Susana Goncebat.
ALMA 54: Mía Andereggen 20, Malena Baum 9, Sabrina Mottier 11, Magdalena Brega 2, Julia Gaggiamo 6 (FI) Guillermina Torres 0, Jazmín Mottier 1, Virginia Ruiz 2, Tiara Rosso 3. DT: Sebastián Gaztambide.
Parciales: 11-15, 25-20 y 32-34.
Árbitros: Tomás González y Dafne Acosta.
Cancha: Pay Zumé.
TABLA DE POSICIONES - TORNEO CLAUSURA
Gimnasia 4 (2-0); Alma Juniors 3 (1-1); CUST y República del Oeste 1 (0-1)
FECHA 3 - DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE
20.00 República del Oeste vs. Alma Juniors
20.00 CUST vs. Gimnasia