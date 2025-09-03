Uno Santa Fe | Ovación | Alma Juniors

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Alma Juniors logró su primera victoria en el Torneo Clausura Femenino, tras vencer a CUST por 54-44, por la fecha 1, en el Pay Zumé.

3 de septiembre 2025
En el Pay Zumé, Alma Juniors obtuvo un valioso triunfo ante CUST, en un cotejo que completó la Fecha 1 del certamen Clausura.

CUST 44: Paula Cortes 7, Paula Lazcano 11, Zoe Castillo 0, Araceli Ghirardi 6, Andrea Avila 3 (FI) Milagros Hassan 0, Catalina Echegaray 4, Melina Schneider 2, Ana Mina 7, Florencia Maidana 0, Belén Hassan 0, Lara De Diego 4. DT: Susana Goncebat.

ALMA 54: Mía Andereggen 20, Malena Baum 9, Sabrina Mottier 11, Magdalena Brega 2, Julia Gaggiamo 6 (FI) Guillermina Torres 0, Jazmín Mottier 1, Virginia Ruiz 2, Tiara Rosso 3. DT: Sebastián Gaztambide.

Parciales: 11-15, 25-20 y 32-34.

Árbitros: Tomás González y Dafne Acosta.

Cancha: Pay Zumé.

TABLA DE POSICIONES - TORNEO CLAUSURA

Gimnasia 4 (2-0); Alma Juniors 3 (1-1); CUST y República del Oeste 1 (0-1)

FECHA 3 - DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

20.00 República del Oeste vs. Alma Juniors

20.00 CUST vs. Gimnasia

Alma Juniors Clausura CUST
