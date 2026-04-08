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Promesa de guerra en Gálvez: el Pitbull Reyes busca eliminar al filipino Fajardo

El santafesino Tobías Reyes se medirá ante el peleador asiático el próximo sábado 11 de abril, en una velada que se desarrollará en Gálvez. También pelearán Néstor Fernández de Colón y Alexis Sicilia

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 08:30hs
Pitbull Reyes y el filipino Fajardo se medirán en la ciudad de Gálvez.

Pitbull Reyes y el filipino Fajardo se medirán en la ciudad de Gálvez.

Con la organización de OR Promotions, se viene el combate entre Tobías Reyes y el filipino Fajaro en una eliminatoria mundialista. La velada está prevista para el próximo sábado 11 de abril en las instalaciones del Club Atlético Santa Paula de Gálvez, en la ciudad más importante del departamento San Jerónimo. Se trata de una eliminatoria por el título mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). También estarán peleando otros púgiles de la capital provincial, como es el caso de Néstor Fernández y Alexis Sicilia.

Gálvez se prepara para una gran noche

El santafesino Reyes, N.°3 del ranking mundial mosca de la FIB, volverá a competir a doce rounds en lo que puede ser el paso previo a la oportunidad mundialista. En esta ocasión, buscará aprovechar la experiencia obtenida en diciembre de 2024, en lo que fue una ajustada derrota por puntos ante el excampeón mundial Félix Alvarado, en Nicaragua. El “Pitbull” está asentado como una de las grandes figuras y esperanzas del boxeo argentino gracias a contundentes actuaciones en territorio nacional, que le permitieron ser campeón argentino, sudamericano y latino de la FIB y la OMB.

En la esquina opuesta estará Fajardo, N.°4 del escalafón mundial de la FIB, quien se hizo conocido en la Argentina tras quitarle el invicto a Agustín Gauto en 2022. El filipino viene de consagrarse campeón Pacífico FIB y es considerado uno de los pesos mosca más fuertes del mundo.

Además del esperado choque estelar entre nuestro Tobías Reyes y el filipino, Miel Fajardo, donde estará en juego el puesto de retador obligatorio al título mundial mosca FIB, La Leyenda Continúa presenta la cartelera de respaldo, que contará con seis combates de que prometen marcar la escena.

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El santafesino N&eacute;stor Fern&aacute;ndez (3-6, KO1) ser&aacute; otro de los protagonistas de la velada.

El santafesino Néstor Fernández (3-6, KO1) será otro de los protagonistas de la velada.

Las otras cinco peleas

-Tiago González (6-2-0, 4 KO) vs. Carlos Rodríguez Ramos (7-6-0, 4 KO), mosca 8 rounds.

-Luciano Amaya (4-0-0, 2 KO) vs. Franco Martínez (2-1-1, 1 KO), superligero a 6.

-Ignacio Andino (2-1-0, 1 KO) vs. Néstor Fernández de Colón de Santa Fe (3-6-0, 1 KO), mediano a 4.

-Samir Cristófaro (3-1-3, 2 KO) vs. Alexis Sicilia de Santa Fe (7-11-1, 3 KO), pluma a 4.

-Roque Ramírez (Debut) vs. Agustín Vallejos (Debut), supermosca a 4.

Es importante señalar que las entradas para la velada en el departamento San Jerónimo se adquieren en el Club Santa Paula de Gálvez (Mitre 735) de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20. Por vía telefónica al 3404 45-8459. Boxeo de Primera por TyC Sports transmitirá desde las 23, la pelea de Reyes con Fajardo, y por You Tube Boxeo de Primera, Andino con Fernández y Cristófaro con Sicilia desde las 20.50.

-Sábado 11 de abril

Club Atlético Santa Paula, Gálvez, Santa Fe

Tobías Reyes (18-1-1, 16 KOs) vs. Miel Fajardo (13-3-2, 11 KOs)

Eliminatoria Mundial mosca FIB

Comisión: Federación Argentina de Box

Promotores: Georgina Rivero (O.R. Promotions), Osvaldo Rivero (O.R. Promotions)

Matchmaker: Damián Pellecchia

Gálvez Reyes pelea
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