Promocional: Kimberley superó a Colón (SJ) en la continuidad de la tercera jornada

Kimberley, el tricampeón del Torneo Promocional, venció en el Cándido Arrúa a Colón de San Justo por 75-47, en el Cándido Arrúa.

Kimberley, actual tricampeón del Torneo Promocional, se impuso con autoridad a Colón de San Justo, a quien venció por 75-47, para sumarse al lote de escoltas. El miércoles se completará la programación.