Kimberley, actual tricampeón del Torneo Promocional, se impuso con autoridad a Colón de San Justo, a quien venció por 75-47, para sumarse al lote de escoltas. El miércoles se completará la programación.
Promocional: Kimberley superó a Colón (SJ) en la continuidad de la tercera jornada
Kimberley, el tricampeón del Torneo Promocional, venció en el Cándido Arrúa a Colón de San Justo por 75-47, en el Cándido Arrúa.
Por Ovación
TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL – FECHA 3
Viernes 14 de agosto
Alumni (LP) 63 (Marcos Chelini 13) – Atlético Franck B 38 (Lucas Hoffmann 11)
Domingo 16 de agosto
Regatas (SF) 53 (Sebastián Gorria 11) - Central Rincón 51 (Ignacio Meza 16)
Alianza (ST) 72 (José Almada 15) - Unión y Progreso B 42 (Carlos Paz López 13)
Atlético Franck A v49 (Diego Hang 9) - Unión y Progreso A 73 (Leandro Drewes 14)
Lunes 17 de agosto
Kimberley 75 (Germán Muller 15) - Colón (SJ) 47 (Mariano Salierno 14)
Miércoles 19 de agosto
21.30 Colón (SF) vs. Santa Rosa
TABLA DE POSICIONES
Alianza 6 (3-0); Unión y Progreso B, Regatas (SF), Kimberley y Unión y Progreso A 5 (2-1); Colón (SF) 4 (2-0); Alumni, Colón (SJ) y Atlético Franck A 4 (1-2); Santa Rosa 3 (1-1); Atlético Franck B y Central Rincón 3 (0-3)