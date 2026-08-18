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Promocional: Kimberley superó a Colón (SJ) en la continuidad de la tercera jornada

Kimberley, el tricampeón del Torneo Promocional, venció en el Cándido Arrúa a Colón de San Justo por 75-47, en el Cándido Arrúa.

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2026 · 10:37hs
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Promocional: Kimberley superó a Colón (SJ) en la continuidad de la tercera jornada

Kimberley, actual tricampeón del Torneo Promocional, se impuso con autoridad a Colón de San Justo, a quien venció por 75-47, para sumarse al lote de escoltas. El miércoles se completará la programación.

TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL – FECHA 3

Viernes 14 de agosto

Alumni (LP) 63 (Marcos Chelini 13) – Atlético Franck B 38 (Lucas Hoffmann 11)

Domingo 16 de agosto

Regatas (SF) 53 (Sebastián Gorria 11) - Central Rincón 51 (Ignacio Meza 16)

Alianza (ST) 72 (José Almada 15) - Unión y Progreso B 42 (Carlos Paz López 13)

Atlético Franck A v49 (Diego Hang 9) - Unión y Progreso A 73 (Leandro Drewes 14)

Lunes 17 de agosto

Kimberley 75 (Germán Muller 15) - Colón (SJ) 47 (Mariano Salierno 14)

Miércoles 19 de agosto

21.30 Colón (SF) vs. Santa Rosa

TABLA DE POSICIONES

Alianza 6 (3-0); Unión y Progreso B, Regatas (SF), Kimberley y Unión y Progreso A 5 (2-1); Colón (SF) 4 (2-0); Alumni, Colón (SJ) y Atlético Franck A 4 (1-2); Santa Rosa 3 (1-1); Atlético Franck B y Central Rincón 3 (0-3)

Promocional Kimberley Colón
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