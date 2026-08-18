El Lago del Parque Sur se proyecta al continente con los Juegos Suramericanos

El Club Náutico El Quillá incorpora nueva infraestructura para recibir cuatro disciplinas de los XIII Juegos Suramericanos. Las obras fortalecerán a la institución y consolidarán al espejo de agua santafesino

Entre el 12 y el 26 de septiembre, el Lago del Parque Sur será uno de los escenarios deportivos más importantes de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Allí se disputarán las competencias de aguas abiertas, canotaje slalom, esquí náutico y wakeboard. Para recibir ese desafío internacional, se ejecutan obras de infraestructura en el Club Náutico El Quillá, que permitirán adecuar el predio a los estándares de competencia y dejarán mejoras permanentes para el desarrollo del deporte santafesino.

Las intervenciones forman parte del plan del Gobierno provincial de infraestructura para los Juegos Suramericanos, mediante el cual Santa Fe invierte más de 90 millones de dólares en obras deportivas, con financiamiento de 75 millones de dólares otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y aportes del Tesoro provincial. El objetivo es que cada inversión trascienda el evento y fortalezca a las instituciones deportivas de la provincia.

"Queremos que los Juegos Suramericanos trascienden los días de las competencias. Las obras y las propuestas que acompañan este mega evento deportivo son el legado para Santa Fe porque son acciones que nos permitirán seguir promoviendo los valores del deporte durante muchas generaciones y que generarán más oportunidades para las y los deportistas consagrados y para quienes se quieren iniciar en cada una de las disciplinas que forman parte de Santa Fe 2026", explicó Virginia Coudannes, vocera de la Provincia de Santa Fe.

Antes de los Juegos, el Lago recibirá un Mundial

Una semana antes del inicio del certamen suramericano, el Parque del Sur será sede del Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026, que se desarrollará del 3 al 6 de septiembre y reunirá a jóvenes nadadores de los cinco continentes. La competencia, la primera de estas características que se realizará en Argentina, funcionará además como prueba internacional de cara a los Juegos Suramericanos, consolidando al Lago del Parque Sur como un escenario deportivo de nivel mundial.

Infraestructura y equipamiento para competir al máximo nivel

Además de las obras de infraestructura, se incorporó equipamiento deportivo homologado por las federaciones internacionales, ODESUR y el Comité Olímpico Internacional, que permanecerá como legado una vez finalizados los Juegos. Entre ese material se encuentran los pontones para aguas abiertas y equipamiento para canotaje.

"Es un halago que nos hayan designado como sede de los Juegos. Es muy importante para nuestra institución y estamos muy contentos", expresó el presidente del Club Náutico El Quillá, Alejandro Di Salvatore.

Las intervenciones incluyen la construcción de vestuarios para hockey debajo de las tribunas existentes, con espacios para equipos locales, visitantes y árbitros, además de un sector destinado a la recuperación física de los deportistas. También se ejecuta una nueva bajada de embarcaciones con dos pasarelas y un pontón, infraestructura fundamental para el desarrollo de las disciplinas náuticas que se disputarán en el Lago del Parque Sur durante el certamen suramericano.

La proyección de un escenario deportivo internacional

Para Di Salvatore, el principal valor de estas obras es el legado que dejarán una vez finalizados los Juegos: "Los vestuarios van a beneficiar a todas las categorías de hockey, que van a contar con mejores instalaciones para entrenamientos y competencias. La nueva bajada de embarcaciones nos va a permitir explotar al máximo todo evento que llegue al Lago del Parque Sur".

En ese sentido, destacó que la infraestructura abrirá nuevas oportunidades para la ciudad. "Se van a empezar a realizar torneos nacionales e internacionales de wakeboard y esquí náutico. Además, ya tenemos previsto recibir un Mundial Juvenil de Aguas Abiertas, por lo que estas obras son muy importantes para el club y para el desarrollo del deporte".

De cara al inicio del certamen, la institución también trabaja en la puesta en valor de todo el predio. "Estamos preparando el club, embelleciendo y cuidándolo para recibir de la mejor manera a todos los atletas. Es una experiencia única que va a beneficiar no solamente a nuestra institución, sino también a la ciudad de Santa Fe y a toda la provincia", concluyó.

Con las obras, el equipamiento homologado y la experiencia organizativa que dejarán los Juegos, el Lago del Parque Sur no solo será escenario de una competencia continental, sino que quedará preparado para seguir recibiendo eventos de jerarquía. Ese es uno de los principales legados de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: transformar espacios históricos de la ciudad en escenarios deportivos con proyección internacional.