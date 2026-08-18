Por un lugar en los cuartos de final, Independiente Rivadavia recibe a Fluminense

Este martes desde las 19, Independiente Rivadavia enfrentará a Fluminense por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. En la ida igualaron 0-0

Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá este martes a Fluminense de Brasil, en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el colombiano Andrés Rojas, mientras que en el VAR estará su compatriota Leonard Mosquera.

Independiente Rivadavia llega a este encuentro con la ilusión en alza, ya que en la ida consiguió un muy buen empate en el mítico Estadio de Maracaná, que lo hace llegar a la vuelta con muy buenas opciones para meterse entre los ocho mejores del continente.

En lo que respecta al plano local, el equipo mendocino jugó con un equipo alternativo ante el campeón del Torneo Apertura, Belgrano de Córdoba, que lo superó 2-0 en condición de local.

De todas maneras, Independiente Rivadavia lidera en la tabla anual junto con Argentinos Juniors, por lo que es serio candidato a quedarse con el título de Campeón de Liga que se entrega a fin de año.

Fluminense, por su parte, llega a este enfrentamiento en un flojo momento, ya que viene de quedar eliminado en los octavos de final de la Copa de Brasil a manos del Vasco da Gama, mientras que en el Brasileirao está cuarto y solo ganó uno de sus últimos cinco partidos.

De todas maneras, no hay que dar por muerto a uno de los equipos brasileros más competitivos de los últimos años, que además en 2023 pudo darse el lujo de ganar esta competición por primera vez en su historia.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia (M): Nicolás Bolcato; Juan Manuel Elordi, Sheyko Studer, Iván Villalba, Ezequiel Bonifacio; José Florentín, Tomás Bottari, Leonel Bucca; Matías Fernández; Maximiliano Salas y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Fluminense: Fábio; Rene, Thiago Silva, Ignácio, Guga; Hércules, Matheus Martinelli; Yeferson Soteldo, Luciano Acosta, Agustín Canobbio; Hulk. DT: Marcao.

Árbitro: Andrés Rojas (Col)

VAR: Leonard Mosquera (Col)

Estadio: Malvinas Argentinas

Hora: 19

TV: Fox Sports y Disney+ Premium