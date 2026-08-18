Todo indica que serán tres las boletas únicas en las generales y que el umbral para entrar a la Cámara de Diputados rondará el 4 por ciento del padrón.

Diputados se encamina a darle media sanción a la reforma electoral santafesina: debate por los pisos de representación.

Santa Fe está a las puertas de definir las nuevas reglas con las que se votará en 2027. La Cámara de Diputados se encamina a darle media sanción este jueves 20 de agosto al nuevo Código Electoral, una reforma de más de 200 artículos que busca ordenar normas hoy dispersas y adecuar el sistema a los cambios introducidos por la reforma constitucional de 2025.

El cronograma que maneja el oficialismo contempla que el proyecto obtenga dictamen este miércoles y llegue al recinto un día después. Si consigue la media sanción, pasará inmediatamente al Senado, donde la intención es convertirlo en ley el jueves 27 de agosto. El presidente provisional de la Cámara alta, Felipe Michlig, ya había adelantado esas fechas y aseguró que Unidos busca cerrar un acuerdo que incluya también a sectores de la oposición .

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Debate

El oficialismo considera que tiene encaminados los votos para aprobar el texto en Diputados y aspira incluso a superar ampliamente su propia mayoría. Las negociaciones alcanzan al peronismo y a otros bloques, aunque todavía quedan aspectos importantes por resolver.

Uno de los cambios que aparece prácticamente acordado es el diseño de la Boleta Única.

En las Paso se mantendrían cinco papeletas: gobernador, diputados provinciales, senador departamental, intendente y concejales. En las elecciones generales, en cambio, quedarían solo tres: gobernador y diputados compartirían una boleta; senador tendría otra; e intendente y concejales irían juntos en una tercera.

Resistencias al cambio

La modificación genera algunas resistencias porque introduce un mayor efecto de arrastre de las candidaturas ejecutivas sobre las legislativas. El PJ había planteado conservar las cinco boletas también en las generales, aunque esa diferencia no aparece hoy como un obstáculo decisivo para un eventual acompañamiento del proyecto.

También se discute la posibilidad de permitir que una agrupación pueda presentar una candidatura legislativa aunque no lleve postulante para el cargo ejecutivo correspondiente, una demanda impulsada especialmente por el espacio de Amalia Granata y acompañada por sectores del peronismo.

Pero la discusión de mayor impacto político está en otro lugar: el piso de votos que una fuerza deberá superar para participar del reparto de las 50 bancas de Diputados.

La cuestión adquirió otra dimensión después de la reforma constitucional. Desde 2027, la totalidad de las bancas de la Cámara baja se distribuirá mediante un sistema proporcional y la ley electoral deberá determinar cuál es el porcentaje mínimo necesario para entrar en ese reparto.

Las posiciones iniciales fueron diferentes: el radicalismo planteó un 5 por ciento, el socialismo un 3 y sectores del PJ un 3,5, siempre del total del padrón. En las últimas negociaciones apareció como posible punto de acuerdo un 4 por ciento, aunque la discusión todavía no está completamente cerrada.

Análisis sobre el piso de votos

Un umbral de ese tipo dejaría sin representación a fuerzas menores que hoy tienen bancas en la Legislatura. Sobre ese aspecto puso el foco este martes Lourdes Lodi, directora del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en diálogo con Radiópolis por Radio 2.

“Parece un debate técnico o menor, pero a veces pequeños cambios en la regla electoral pueden repercutir en la representación política y en la calidad democrática”, señaló.

Lodi destacó como un avance que la nueva Constitución haya dejado atrás el viejo mecanismo para Diputados y establecido un sistema proporcional, pero advirtió que esa modificación puede perder parte de su efecto si luego la legislación fija umbrales demasiado elevados.

Según explicó, las simulaciones realizadas por el Observatorio muestran que un piso cercano al 4 o 5 por ciento puede reducir drásticamente la cantidad de fuerzas representadas. En determinados escenarios, dijo, en lugar de seis espacios políticos dentro de un cuerpo legislativo, como hay actualmente, podrían quedar solamente tres. “Eso son personas que quedan sin representación”, resumió.

La especialista planteó además que los sistemas más restrictivos pueden dificultar la aparición y consolidación de nuevos espacios.