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Se bajó el telón del Campeonato Argentino Sub 14 en Buenos Aires

El seleccionado femenino de la Asociación Santafesina culminó en la tercera posición en el certamen disputado en Capital Federal, mientras que los varones lo hicieron en la cuarta ubicación

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2026 · 09:29hs
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Santa Fe quedó tercero en el Campeonato Argentino Sub14 “B” de damas.

Santa Fe quedó tercero en el Campeonato Argentino Sub14 “B” de damas.

Santa Fe cerró ante Bahiense su participación en el Campeonato Argentino Sub 14. Actitudinalmente hizo un buen partido con mucha intensidad y claridad en su juego, especialmente durante el primer cuarto. Las emociones del encuentro se desataron en el segundo parcial, cuando Lucía Mansilla abrió el marcador para poner en ventaja a la ASH.

Las chicas se quedaron con el tercer lugar

Sin embargo, el equipo atravesó algunas dudas en la toma de decisiones dentro del plan de juego, lo que permitió que Bahiense llegará a la igualdad 1-1. Lejos de decaer, la ASH recuperó el protagonismo en el tercer cuarto. Tras dominar las acciones y generar constante peligro en ataque, Josefina Sequeira desniveló mediante la ejecución de un penal.

Con el marcador a favor, la ASH se soltó más, siguió siendo superior a su rival y logró conectar una jugada de ataque impecable, moviendo la bocha que terminó empujando Morena Masino para el 3-1. La goleada se terminó de decorar en los instantes finales, cuando Sequeira aprovechó un fijo para establecer el 4-1 definitivo.

En semifinales, la ASH cayó ante Entre Ríos por 2 a 0. El rival fue oportuno y contundente para quebrar el partido durante el cierre del segundo cuarto. El representativo santafesino dominó el desarrollo y generó desbordes, conexiones y jugadas claras de peligro, aunque sin capitalizarlas.

Tras una arremetida individual, Entre Ríos generó un fijo en el que Santa Fe no pudo despejar de manera completa. La bocha quedó en poder de Ariana Barrientos que a la altura del punto penal definió cruzado para el 1-0. dos minutos más tarde, en su afán por buscar el empate, la ASH perdió la posesión en la zona media. La jugada derivó en otro fijo, donde Guadalupe Ruíz Díaz sacó un tiro rasante al primer palo para estirar la ventaja a 2-0. Santa Fe presionó alto, variando el bloqueo, llevó el juego a campo contrario pero no alcanzó.

El plantel femenino de la ASH estuvo integrado por: Justina Amezaga (SFRC), Antonia Corti (CRAI), Olivia Cortopassi (El Quillá), Sofia Diburzi (SFRC), Josefina Donnet (Alma Juniors), Martina García (SFRC), Esmeralda Giancarelli (SFRC), Josefina López (SFRC), Lucia Mansilla (El Quillá), Morena Masino (Argentino SC), Catalina Masiello (SFRC), Paulina Moreno (El Quillá), Pilar Perezlindo (CRAI), Rosario Ramseyer (CRAI), Franchesca Rittatore (Banco), Damaris Ruiz (Banco), Justina Saleme (CRAI), Josefina Sequeira (CRAI), Emma Unrein (CRAR) y Sol Vélez Casas (El Quillá).

Los caballeros finalizaron cuartos

Con un plantel que integraron todos jugadores de El Quillá, el torneo representó una experiencia inolvidable y de enorme aprendizaje para los chicos, que pudieron medirse ante rivales de distintos puntos del país, sumar rodaje competitivo, proyectarse hacia nuevos objetivos y continuar creciendo tanto dentro como fuera de la cancha. Demostraron que, con juego, actitud y compromiso, nunca se sintieron inferiores y compitieron de igual a igual ante todos. Este grupo dejó en claro que este es el camino a seguir.

La ASH finaliz&oacute; su incursi&oacute;n en Buenos Aires, en la cuarta posici&oacute;n tras perder con Mar del Plata.

La ASH finalizó su incursión en Buenos Aires, en la cuarta posición tras perder con Mar del Plata.

El combinado masculino de la ASH fue integrado por: Vicente Costamagna, Juan Martín Dall Aglio, Manuel Demartini, Ignacio Escribano, Nicolás Escribano, Julián Gasparotti, Juan Pablo Haluk, Facundo Jovellano, Marcos Kinen, Santiago Lana, Martín Leiva, Valentino Minella, Santiago Mráz, Máximo Paya, Valentín Raviolo, Juan Ignacio Rojas Poncio, Marcos Valentino, Alex Weiner.

-Zona única: resultados

1-0 vs Mar del Plata (Gol: Vicente Costamagna)

2-6 vs Tucumán (Goles: Martín Leiva y Juani Rojas Poncio)

0-4 vs Tandil

2-2 vs San Juan (Goles: Juani Rojas Ponzio y Valentin Raviolo)

2-0 vs Bahiense (Goles: Juani Rojas y Santiago Lana)

Campeonato Argentino santafesina
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