Está el fixture del Torneo Regional Amateur 2026

El Consejo Federal dio a conocer las zonas, fixture y reglamento de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur del que participarán cuatro elencos de la Liga Santafesina de Fútbol

El Torneo Regional Amateur 2026 está a la vuelta de la esquina y este lunes, el Consejo Federal dio a conocer las zonas, el fixture y la forma de disputa para las regiones Norte, Patagonia y Litoral Sur. Este torneo ofrecerá cuatro ascensos al Federal A. En representación de la Liga Santafesina de Fútbol competirán Sanjustino, Colón de San Justo, Cosmos FC y Ciclón Racing.

La primera fase de la Región Litoral Sur estará conformada por siete zonas, cuatro de ellas con cuatro equipos y las tres restantes con tres clubes. Se jugará bajo el sistema de puntos, todos contra todos a dos ruedas.

A la segunda ronda avanzarán los equipos que finalicen en los dos primeros lugares de cada zona, además de los dos mejores terceros de las zonas de cuatro equipos. A partir de allí comenzará la etapa de eliminación directa, con los denominados “mata-mata”, hasta llegar a la quinta ronda.

En esa instancia, el equipo que resulte perdedor clasificará al Torneo Argentino del Interior, mientras que el ganador obtendrá el derecho a participar de la etapa final por los ascensos.La definición de la etapa final está prevista para el 20 de diciembre, instancia en la que quedarán definidos los cuatro ascensos al Torneo Federal A.

Los representantes santafesinos en el TRFA

Los representantes de la Liga Santafesina ya tienen definido su camino en el próximo Torneo Regional Federal Amateur. En las últimas horas se conocieron el reglamento y el fixture correspondiente a la Región Litoral Sur, donde Colón de San Justo y Sanjustino integran la Zona 1 junto a San Lorenzo de la ciudad de Esperanza, mientras que Cosmos FC y Ciclón Racing junto a Juventud de Esperanza componen la Zona 2.

El debut de los elencos santafesinos está previsto para el domingo 30 de agosto. En el caso de Colón de San Justo y Sanjustino se medirán en la primera fecha en el Mercedes Alesso de Bieler, mientras que la revancha será el 20 de septiembre, quedando libre San Lorenzo de Esperanza. En cuanto a la Zona 2, Cosmos FC será anfitrión de Ciclón Racing, quedando libre Juventud de Esperanza. La revancha está prevista para el 20 de septiembre.

El fixture de la Zona 1 y 2 del Regional Amateur

-Zona 1:

-1° fecha (30/8): Colón SJ vs. Sanjustino

-2° fecha (6/9): San Lorenzo de Esperanza vs. Colón de San Justo

-3° fecha (13/9): Sanjustino vs. San Lorenzo

-4° fecha (20/9): Sanjustino vs. Colón de San Justo

-5° fecha (27/9): Colón de San Justo vs. San Lorenzo

-6° fecha (4/10): San Lorenzo vs. Sanjustino

-Zona 2:

-1° fecha (30/8): Cosmos FC vs. Ciclón Racing

-2° fecha (6/9): Juventud de Esperanza vs. Cosmos FC

-3° fecha (13/9): Ciclón Racing vs. Juventud de Esperanza

-4° fecha (20/9): Ciclón Racing vs. Cosmos FC

-5° fecha (27/9): Cosmos FC vs. Juventud de Esperanza

-6° fecha (4/10): Juventud de Esperanza vs. Ciclón Racing.