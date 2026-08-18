Se viene el Torneo Clausura de Primera División A

La Liga Santafesina de Fútbol confirmó el fixture del certamen superior de Primera A el cual se pondrá en marcha el próximo sábado 22 de agosto en los diferentes escenarios de la región

Colón de San Justo, el campeón del Torneo Apertura, debutará frente a Newell´s en el Mercedes Alesso de Bieler.

Tras la consagración en el Apertura José Luis Burtovoy por parte de Colón de San Justo en una gran Final jugada en el 15 de Abril, toda la atención comienza a posarse en el próximo campeonato de la élite de la Liga Santafesina . El segundo torneo del año tiene el formato combinado de Zona Regular y luego Playoffs para determinar al vencedor. A continuación la composición de ambas zonas y el fixture completo donde en todas las fechas habrá un partido interzonal o Clásico.

El próximo sábado 22 de agosto se pondrá en marcha la primera fecha del certamen Clausura de Primera A. De acuerdo a lo dispuesto por la casa madre del fútbol local, la Zona A estará compuesta por el campeón Colón de San Justo, Ateneo Inmaculada, Colón, Cosmos, Deportivo Nobleza, Independiente, Juventud Unida, Las Flores II, Newell’s Old Boys, Sportivo Guadalupe y Universidad.

La Zona B por su parte estará conformada por La Perla del Oeste, Academia Andrés Cabrera, Ciclón Norte, Ciclón Racing, Deportivo Santa Rosa, Gimnasia y Esgrima, La Salle Jobson, Nacional, Náutico El Quillá, Sanjustino y Unión.

El primer clásico se dará en la cuarta fecha entre Ateneo Inmaculada con La Salle Jobson, el gran derbi del Portón del Norte se producirá en la décima jornada entre Sanjustino y Colón de San Justo, mientras que en la undécima, se cruzarán Colón de Santa Fe con Unión de Santa Fe.

Recordemos que el campeón defensor del Clausura Norberto Serenotti del año 2025 fue Unión de Santa Fe, que se impuso en el estadio 15 de Abril, a Colón de San Justo por 2 a 1. Lo mismo había cosechado en la final con la obtención del campeonato en el 2016.

El Fixture del Torneo Clausura 2026

-Fecha 1: Deportivo Santa Rosa con Las Flores II, Colón de San Justo con Newell´s, Deportivo Nobleza con Independiente, Sportivo Guadalupe con Universidad, Ateneo Inmaculada con Cosmos, Juventud Unida con Colón, Sanjustino con Nacional, La Perla del Oeste con Academia AC, Ciclón Racing con Náutico El Quillá, La Salle Jobson con Gimnasia y Esgrima, Ciclón Norte con Unión.

-Fecha 2: Juventud Unida con Ciclón Norte, Colón con Ateneo Inmaculada, Cosmos con Sportivo Guadalupe, Universidad con Deportivo Nobleza, Independiente con Colón de San Justo, Newell´s con Las Flores II, Unión con La Salle Jobson, Gimnasia y Esgrima con Ciclón Racing, Náutico El Quillá con La Perla, Academia Cabrera con Sanjustino, Nacional con Deportivo Santa Rosa.

-Fecha 3: Newell´s Old Boys con Nacional, Las Flores II con Independiente, Colón de San Justo con Universidad, Deportivo Nobleza con Cosmos, Sportivo Guadalupe con Colón, Ateneo Inmaculada con Juventud Unida, Deportivo Santa Rosa con Academia AC, Sanjustino con El Quillá, La Perla del Oeste con Gimnasia y Esgrima, Ciclón Racing con Unión, y La Salle Jobson con Ciclón Norte.

-Fecha 4: Ateneo Inmaculada con La Salle Jobson, Juventud Unida con Sportivo Guadalupe, Colón con Deportivo Nobleza, Cosmos con Colón de San Justo, Universidad con Las Flores II, Independiente con Newell´s Old Boys, Ciclón Norte con Ciclón Racing, Unión con La Perla del Oeste, Gimnasia y Esgrima con Sanjustino, Náutico El Quillá con Deportivo Santa Rosa y Academia AC con Nacional.

-Fecha 5: Academia AC con Independiente, Newell´s con Universidad, Las Flores II con Cosmos, Colón de San Justo con Colón, Deportivo Nobleza con Juventud Unida, Sportivo Guadalupe con Ateneo Inmaculada, Nacional con El Quillá, Deportivo Santa Rosa con Gimnasia y Esgrima, Sanjustino con Unión, La Perla del Oeste con Ciclón Norte, Ciclón Racing con La Salle Jobson.

El subcampeón del Polaca Burtovoy, La Perla del Oeste, arrancará de local frente a la Academia AC.

-Fecha 6: Sportivo Guadalupe con Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada con Deportivo Nobleza, Juventud Unida con Colón de San Justo, Colón con Las Flores II, Cosmos con Newell´s, Universidad del Litoral con Independiente, La Salle Jobson con La Perla del Oeste, Ciclón Norte con Sanjustino, Unión con Deportivo Santa Rosa, Gimnasia y Esgrima con Nacional y El Quillá con Academia AC.

-Fecha 7: El Quillá con Universidad, Independiente con Cosmos, Newell´s con Colón, Las Flores II con Juventud Unida, Colón de San Justo con Ateneo Inmaculada, Nobleza con Sportivo Guadalupe, Academia AC con Gimnasia y Esgrima, Nacional con Unión, Deportivo Santa Rosa con Ciclón Norte, Sanjustino con La Salle Jobson, La Perla del Oeste con Ciclón Racing.

-Fecha 8: La Perla del Oeste con Deportivo Nobleza, Sportivo Guadalupe con Colón de San Justo, Ateneo Inmaculada con Las Flores II, Juventud Unida con Newell´s Old Boys, Colón con Independiente, Cosmos con Universidad, Ciclón Racing con Sanjustino, La Salle Jobson con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Norte con Nacional, Unión con Academia AC y Gimnasia y Esgrima con Náutico El Quillá.

-Fecha 9: Gimnasia y Esgrima con Cosmos, Universidad con Colón, Independiente con Juventud Unida, Newell´s Old Boys con Ateneo Inmaculada, Las Flores II con Sportivo Guadalupe, Colón de San Justo con Nobleza, Náutico El Quillá con Unión, Academia AC con Ciclón Norte, Nacional con La Salle Jobson, Deportivo Santa Rosa con Ciclón Racing y Sanjustino con La Perla del Oeste.

-Fecha 10: Sanjustino con Colón de San Justo, Deportivo Nobleza con Las Flores II, Sportivo Guadalupe con Newell´s, Ateneo Inmaculada con Independiente, Juventud Unida con Universidad, Colón con Cosmos, La Perla del Oeste con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Racing con Nacional, La Salle Jobson con Academia AC, Ciclón Norte con Náutico El Quillá, Unión con Gimnasia y Esgrima.

-Fecha 11: Colón con Unión, Cosmos con Juventud Unida, Universidad con Ateneo Inmaculada, Independiente con Sportivo Guadalupe, Newell´s con Deportivo Nobleza, Las Flores II con Colón de San Justo, Gimnasia y Esgrima con Ciclón Norte, Náutico El Quillá con La Salle Jobson, Academia AC con Ciclón Racing, Nacional con La Perla del Oeste, Deportivo Santa Rosa con Sanjustino.