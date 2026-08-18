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Colón y la indudable mejora que evidencia en los segundos tiempos

En los últimos tres partidos que disputó, claramente lo mejor de Colón se vio en las etapas complementarias

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2026 · 10:42hs
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Colón viene mostrando su mejor versión en los segundos tiempos.

UNO Santa Fe/José Busiemi.

Colón viene mostrando su mejor versión en los segundos tiempos.

Las estadísticas así lo indican y los rendimientos también. En los últimos tres partidos, aún con Ezequiel Medrán en el banco, Colón fue de menor a mayor.

Colón es un equipo de segundos tiempos

El primer ejemplo de ello fue el partido con Acassuso, en donde todavía estaba Medrán. Colón arrancó perdiendo el cotejo y jugó un flojo primer tiempo.

Sin embargo, reaccionó en el segundo, llegó al empate y estuvo cerca de ganarlo. De hecho, de los dos equipos fue el que más hizo para quedarse con los tres puntos.

En la fecha siguiente, con el debut de Iván Delfino, Colón protagonizó un discreto primer tiempo, casi sin generar chances para abrir el marcador.

LEER MÁS: Pese a golear, Colón no repetirá el equipo y Delfino analiza distintas alternativas

Pero en la etapa complementaria, el equipo se despertó y si bien llegó al gol por un polémico penal, lo cierto es que terminó justificando el resultado y hasta pudo ganar por una mayor diferencia.

En tanto que frente a Patronato, el Sabalero tuvo un muy flojo rendimiento en la primera etapa, siendo superado por el rival, pero ese gol de Agustín Toledo en tiempo de descuento, resultó un click en el desarrollo del cotejo.

Y es que en la etapa complementaria se observó un equipo muy distinto, al punto tal que en 12' marcó dos goles y terminó sentenciando la goleada.

Colón partidos Patronato
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