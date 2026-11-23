El nivel del río descendió tres centímetros respecto de la medición anterior. Mientras tanto, la Municipalidad mantiene los operativos de asistencia a las familias afectadas por la crecida en los centros de Alto Verde y Colastiné Sur.

Imagen del río Paraná del domingo 22 de noviembre con una altura de 5,86 metros en el puerto de Santa Fe, según el registro de la Prefectura Naval Argentina.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo de la situación hídrica y los operativos de asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Paraná. Este lunes 23 de noviembre, la cantidad de personas alojadas en los Centros de Asistencia Integral se mantiene en 298 , sin nuevos ingresos durante el fin de semana.

Mientras tanto, el municipio sostiene el acompañamiento a los vecinos de la zona de la Costa que permanecen en sus viviendas y avanza con distintas tareas preventivas para garantizar el funcionamiento del sistema de protección hídrica ante posibles variaciones en los niveles de los ríos.

• LEER MÁS: Rincón: la crecida del Paraná llegó al viejo basural de Callejón Pinto y volvió a encender la preocupación de los vecinos

La altura del río Paraná en Santa Fe

De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó los 5,81 metros en el Puerto de Santa Fe a las 6 de la mañana de este lunes. La marca representa una baja de tres centímetros respecto de la medición de las 3.

Por su parte, el río Salado registró una altura de 2,95 metros en Recreo, según los últimos datos disponibles correspondientes al domingo.

Hay 298 personas alojadas en los centros de asistencia

La cantidad de personas evacuadas que permanecen alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral de la ciudad no presentó modificaciones respecto del viernes.

En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen 268 personas, distribuidas en 79 familias. Del total, 161 son mayores y 107 menores.

En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur hay 30 personas alojadas, correspondientes a 11 familias: 19 mayores y 11 menores.

De esta manera, entre ambos espacios se contabilizan 298 personas asistidas, de las cuales 180 son mayores y 118 menores.

Continúa la asistencia a las familias afectadas por la crecida

El municipio mantiene los dispositivos de atención y acompañamiento en los centros de evacuados de Alto Verde y Colastiné Sur. Durante el domingo se realizó una actividad recreativa destinada a los niños y niñas alojados en el predio de Alto Verde.

Las tareas se desarrollan de manera articulada entre las áreas municipales de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul.

Los operativos incluyen atención sanitaria, acompañamiento educativo y recreativo para las infancias y asistencia para el cuidado de los animales de las familias evacuadas.

Además, continúa la distribución de provisiones y elementos de primera necesidad para los vecinos de la Vuelta del Paraguayo y otros sectores de la Costa que permanecen en sus viviendas.

Amplían la capacidad de los centros de asistencia

En paralelo a los operativos de asistencia, la Municipalidad avanza con la ampliación de la capacidad de alojamiento de los Centros de Asistencia Integral.

En Alto Verde y Colastiné Sur continúan las tareas de armado de módulos habitacionales, en conjunto con la organización TECHO. En el CAI Nº 1 está prevista la construcción de 10 nuevos módulos.

Por otra parte, se trabaja en el acondicionamiento del terreno donde funcionará el Centro de Asistencia Integral Nº 3. Las tareas incluyen la nivelación del suelo y las gestiones para garantizar los servicios de energía eléctrica y agua, en coordinación con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA).

En ese nuevo predio se proyecta construir 40 módulos habitacionales en una primera etapa.

Refuerzan los controles sobre el sistema de protección hídrica

Ante la crecida del Paraná, el municipio mantiene los operativos de prevención y mantenimiento del sistema de protección hídrica de Santa Fe.

Los controles incluyen las estaciones de bombeo, los equipos y los distintos puntos de operación distribuidos en la ciudad. Durante este lunes se realizaron pruebas en los equipos de bombeo para verificar su correcto funcionamiento.

Asimismo, continúa la preparación de los puntos de operación de la zona portuaria. Allí está prevista para el próximo miércoles la instalación preventiva de equipos de bombeo, con el objetivo de anticipar posibles intervenciones ante cambios en los niveles del río.

Recomendaciones para los vecinos

Desde la Municipalidad solicitaron circular con precaución por las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos y evitar transitar por sectores anegados.

También recordaron la importancia de no arrojar residuos en calles, canales y desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.