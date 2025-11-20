Uno Santa Fe | Ovación | Copa Davis

Argentina le gana 1-0 la serie de Copa Davis a Alemania gracias al triunfo de Etcheverry

Argentina ganó su primer punto de la serie ante Alemania por los cuartos de final de la Copa Davis tras el triunfo de Tomás Etcheverry ante Jan-Lennard Struff

20 de noviembre 2025 · 17:01hs
@AATenis

Argentina ganó su primer punto de la serie ante Alemania por los cuartos de final de la Copa Davis y se puso 1 a 0 tras el triunfo de Tomás Etcheverry (60°) sobre Jan-Lennard Struff (84°). El tenista oriundo de La Plata batalló en los dos sets hasta el tiebreak y terminó ganando por 7-6(3) y 7(9)-6(7).

Etcheverry quebró en varias ocasiones el saque ante un rival que convirtió muchos aces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/1991581291599524083&partner=&hide_thread=false

Más tarde, Francisco Cerúndolo (21°) se medía ante el número tres del mundo, Alexander Zverev, para definir si el equipo capitaneado por Javier Frana avanzará de ronda y deberá jugar el dobles.

En caso de ser necesario habrá un tercer punto, en el que la pareja argentina compuesta por Horacio Zeballos y Andrés Molteni se enfrentaría con Kevin Krawietz y Tim Puetz.

