Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Qué necesita Independiente para clasificarse a la Sudamericana

El “Rojo” ganó sus últimos cuatro partidos en el Torneo Clausura y sueña con volver a disputar el torneo internacional.

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2025 · 09:16hs
Qué necesita Independiente para clasificarse a la Sudamericana

Independiente cerró su participación este sábado en el Torneo Clausura con un triunfo por 1-0 ante Rosario Central, con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, gracias al gol del delantero paraguayo Gabriel Ávalos.

Pese a que no clasificó a los playoffs del Torneo Clausura gracias al arranque desastroso que tuvo, en el que no ganó ninguno de sus primeros 12 partidos, el “Rojo” tiene una mínima chance de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

La combinación de resultados que ayudaría a Independiente

Para que esto ocurra, se tiene que dar una combinación de resultados que parece muy complicada, aunque no es imposible. Primero, Huracán no le debe ganar a Barracas Central este lunes, en la decimosexta fecha del Torneo Clausura. Además, Lanús debe ganar la Copa Sudamericana y el título en el torneo local debe quedar en manos de un equipo que termine arriba de Independiente en la tabla anual.

En caso de clasificar a la Copa Sudamericana, Independiente podría ilusionarse con pelear en el plano internacional, ya que bajo la conducción de Gustavo Quinteros como director técnico consiguió un muy buen funcionamiento en las últimas fechas y se ilusiona con lo que pueda llegar en el 2026.

El “Rojo” disputó este año la Copa Sudamericana y quedó eliminado en los octavos de final ante Universidad de Chile, luego de ser descalificado por los incidentes que se vivieron en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Independiente Rosario Central Torneo Clausura
Noticias relacionadas
river se juega en su visita a velez un lugar en la libertadores

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

boca quiere asegurarse el primer puesto de la zona a ante tigre

Boca quiere asegurarse el primer puesto de la zona A ante Tigre

madryn y moron se juegan el pase a la final por el segundo ascenso

Madryn y Morón se juegan el pase a la final por el segundo ascenso

colon volvio a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la liga argentina

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Lo último

Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: el arma usada había sido robada a un policía

Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: el arma usada había sido robada a un policía

Colón pone primera: quiénes son los jugadores que iniciarán la pretemporada

Colón pone primera: quiénes son los jugadores que iniciarán la pretemporada

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

Último Momento
Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: el arma usada había sido robada a un policía

Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: el arma usada había sido robada a un policía

Colón pone primera: quiénes son los jugadores que iniciarán la pretemporada

Colón pone primera: quiénes son los jugadores que iniciarán la pretemporada

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

Explosión e incendio en Ezeiza: la Justicia anticipó que los peritajes comenzarán el lunes

Explosión e incendio en Ezeiza: la Justicia anticipó que los peritajes comenzarán el lunes

Boca quiere asegurarse el primer puesto de la zona A ante Tigre

Boca quiere asegurarse el primer puesto de la zona A ante Tigre

Ovación
Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Madryn y Morón se juegan el pase a la final por el segundo ascenso

Madryn y Morón se juegan el pase a la final por el segundo ascenso

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

Boca quiere asegurarse el primer puesto de la zona A ante Tigre

Boca quiere asegurarse el primer puesto de la zona A ante Tigre

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus