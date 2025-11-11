Uno Santa Fe | Ovación | River

Qué necesita River para clasificarse a la Libertadores 2026

River, que perdió el Superclásico y quedó fuera de los puestos de Libertadores, visitará a Vélez en Liniers en la última fecha del Clausura.

11 de noviembre 2025 · 06:52hs
La victoria de este lunes Argentinos Juniors frente a Belgrano por 1-0 desplazó a River a la cuarta ubicación de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol, fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 a falta de una jornada.

Si bien el elenco millonario había conseguido un colchón importante de puntos por lo hecho en el primer semestre, la reciente racha adversa de seis derrotas en los últimos siete encuentros, con el agregado especial de que una de ellas fue en el Superclásico ante Boca por 2-0, generaron que el elenco dirigido por Marcelo Gallardo se ubique en puestos de Copa Sudamericana.

No obstante, el conjunto de Núñez todavía cuenta con chances de conseguir su participación en el certamen de mayor prestigio del continente, aunque dependerá de una serie de resultados a su favor.

Las tres alternativas que llevan a River a la Libertadores

La primera de ellas será lograr una victoria ante Vélez Sarsfield en el José Amalfitani y aguardar una caída o un empate del ‘Bicho’ frente a Estudiantes de La Plata en condición de visitante para conseguir un lugar en el repechaje. Si sucede lo segundo, la ‘Banda’ deberá superarlos en diferencia de gol.

Sin embargo, si sufre una derrota ante el Fortín o no logra meterse entre los tres mejores de la clasificación general, deberá esperar a conocer al campeón del torneo local ya que si tanto Rosario Central (1°), Boca (2°) o, actualmente, Argentinos Juniors (3°) lo consiguen, liberarán un cupo más y accederá directamente a la fase de grupos, siempre y cuando el ‘Millonario’ finalice en la cuarta plaza.

Por otro lado, una caída ante el cuadro de Liniers acompañado de victorias de Deportivo Riestra, Racing o San Lorenzo, impedirá a los comandados por el ‘Muñeco’ disputar la próxima edición de la Copa Libertadores.

