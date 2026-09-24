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Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Franco Colapinto cerró el jueves con una evolución positiva en el Gran Premio de Azerbaiyán. Después de ubicarse 18° en la primera sesión, terminó 11° en la Práctica Libre 2.

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2026 · 10:55hs
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Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

La actividad de la Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú comenzó con George Russell como referencia. El británico de Mercedes fue el más rápido tanto en la primera como en la segunda sesión de entrenamientos y tuvo un arranque contundente en la 15ª fecha de la temporada.

Para Franco Colapinto, en cambio, el jueves tuvo una evolución progresiva. El piloto de Alpine comenzó el día en el 18° lugar y consiguió mejorar considerablemente su rendimiento en la segunda práctica, donde finalizó 11°.

La mejora del estado de la pista fue uno de los factores que permitió a Colapinto acercarse al grupo de punta. Sin embargo, el argentino reconoció que todavía necesita encontrar mayor regularidad al volante del Alpine.

Falta un poco. Nos ayudó la mejora de pista, que estaba sucia y nos venía costando, pero dimos un pasito con el auto”, explicó Colapinto luego de la actividad.

Colapinto quiere recuperar su mejor versión

Más allá de la posición final, el argentino fue autocrítico con su rendimiento y admitió que todavía no consiguió sentirse completamente cómodo en el circuito de Bakú.

No me siento muy cómodo. No estoy muy consistente como en otras carreras”, reconoció el piloto de Alpine.

Uno de los aspectos sobre los que deberá trabajar junto a su equipo será el comportamiento del auto en los frenajes y en las curvas. Colapinto entiende que todavía puede extraer más rendimiento del monoplaza y que será clave aprovechar las horas previas a la clasificación.

El objetivo para este viernes está claro y el propio argentino lo resumió sin vueltas cuando fue consultado sobre sus aspiraciones: “¿El objetivo es la Q3? Sí, y puntos”.

Alpine se ilusiona con sus dos autos

La jornada también dejó motivos para el optimismo dentro de Alpine, ya que Pierre Gasly terminó séptimo en la segunda práctica y Colapinto quedó 11°. Con ambos autos dentro de un grupo competitivo, la escudería francesa buscará dar otro paso adelante en la clasificación.

El resultado de la segunda sesión mostró, además, una lucha cerrada en los primeros puestos. Detrás de Russell terminaron Andrea Kimi Antonelli, segundo, y Max Verstappen, tercero.

Con ese panorama, Colapinto afrontará este viernes una jornada clave en Bakú. Después de una primera práctica complicada, el argentino logró recuperar terreno y ahora apunta a meterse en la Q3 y sumar puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto Bakú Azerbaiyán
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