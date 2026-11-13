Uno Santa Fe | Ovación | torneos

Qué torneos restan definirse en el fútbol argentino en el 2026

Este jueves Estudiantes se convirtió en el cuarto campeón de la temporada en el ámbito local. Cuántos torneos restan por definirse en 2026.

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2026 · 12:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Qué torneos restan definirse en el fútbol argentino en el 2026

Estudiantes de La Plata se convirtió en el cuarto campeón en lo que va del año en el fútbol argentino, al vencer 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza y así consagrarse en la Supercopa Argentina.

El primer equipo argentino que gritó campeón en el 2026 fue Belgrano de Córdoba, que se quedó con el título en el Torneo Apertura luego de vencer 3-2 a River en una apasionante final que se definió recién en los últimos minutos.

Otro de los equipos que ya se consagró en esta temporada fue Rosario Central, gracias al triunfo por 3-1 contra Estudiantes de La Plata en la Supercopa Internacional, que terminó con incidentes entre jugadores luego del encuentro.

Boca tampoco se quiso perder los festejos y pudo levantar su primer trofeo en más de tres años y medio al quedarse con el título de Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual, gracias al agónico triunfo contra Defensa y Justicia.

Finalmente, Estudiantes de La Plata se sumó a la lista este jueves por la noche, al ganarle con mucho sufrimiento a la "Lepra Mendocina" para conquistar su primera Supercopa Argentina.

De esta manera, solo resta que se conozcan cuatro campeones más en el fútbol argentino.

Uno de ellos será el del Torneo Clausura, que en los próximos días iniciará su instancia de playoffs. El ganador de esta competición se enfrentará con Belgrano de Córdoba en el Trofeo de Campeones.

A su vez, resta por definirse la Copa Argentina, que tiene a Platense en la final, a la espera de conocerse su rival en el partido decisivo, que será el ganador del encuentro entre Boca y Banfield.

Finalmente, el ganador de la Copa Argentina se medirá con Rosario Central y Estudiantes de La Plata en la Recopa de Campeones, que se disputará el año que viene.

Los campeones y los torneos que restan por definirse en el fútbol argentino en el 2026

  • Torneo Apertura: Belgrano de Córdoba
  • Torneo Clausura: por definirse
  • Trofeo de Campeones: Belgrano contra el ganador del Torneo Clausura
  • Campeón de Liga: Boca
  • Supercopa Internacional: Rosario Central
  • Copa Argentina: por definirse (Platense, Boca o Banfield)
  • Supercopa Argentina: Estudiantes de La Plata
  • Recopa de Campeones: por definirse (la jugarán Rosario Central, Estudiantes de La Plata y el campeón de la Copa Argentina)

torneos fútbol Argentino
Noticias relacionadas
torneo oficial promocional: se ponen en marcha los cuartos de final y la reclasificacion

Torneo Oficial Promocional: se ponen en marcha los cuartos de final y la reclasificación

El Pulga Rodríguez tendría chances de ser el DT de Atlético Tucumán.

El Pulga Rodríguez tendría chances de ser el DT de Atlético Tucumán

Midland no podrá contar con dos titulares para jugar ante Colón.

Los dos titulares que pierde Midland para el partido frente a Colón

se confirmo que river enfrentara al inter miami de messi en el monumental

Se confirmó que River enfrentará al Inter Miami de Messi en el Monumental

Lo último

Así continuarán los playoffs en la rama femenina de la ASB

Así continuarán los playoffs en la rama femenina de la ASB

Torneo Oficial Promocional: se ponen en marcha los cuartos de final y la reclasificación

Torneo Oficial Promocional: se ponen en marcha los cuartos de final y la reclasificación

Avanzan las obras en el Terraplén Garello: colocan bloques de hormigón y protegen la toma de agua de ASSA

Avanzan las obras en el Terraplén Garello: colocan bloques de hormigón y protegen la toma de agua de ASSA

Último Momento
Así continuarán los playoffs en la rama femenina de la ASB

Así continuarán los playoffs en la rama femenina de la ASB

Torneo Oficial Promocional: se ponen en marcha los cuartos de final y la reclasificación

Torneo Oficial Promocional: se ponen en marcha los cuartos de final y la reclasificación

Avanzan las obras en el Terraplén Garello: colocan bloques de hormigón y protegen la toma de agua de ASSA

Avanzan las obras en el Terraplén Garello: colocan bloques de hormigón y protegen la toma de agua de ASSA

El balance de los penales que recibió Colón durante la fase regular de la Primera Nacional

El balance de los penales que recibió Colón durante la fase regular de la Primera Nacional

Alertas, estado de los ríos y recomendaciones: Provincia lanzó un sitio oficial sobre el impacto de El Niño

Alertas, estado de los ríos y recomendaciones: Provincia lanzó un sitio oficial sobre el impacto de El Niño

Ovación
Entre la expectativa y las lesiones: García vuelve a quedar al margen en Colón

Entre la expectativa y las lesiones: García vuelve a quedar al margen en Colón

Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

El regreso de Facundo Callejo a Colón: el llamado que recibió y por qué no se concretó

El regreso de Facundo Callejo a Colón: el llamado que recibió y por qué no se concretó

En Midland palpitan el cruce ante Colón: Defenderemos todo lo que hicimos en el año

En Midland palpitan el cruce ante Colón: "Defenderemos todo lo que hicimos en el año"

Los dos titulares que pierde Midland para el partido frente a Colón

Los dos titulares que pierde Midland para el partido frente a Colón

Policiales
Atraparon a un evadido de la cárcel acusado de cometer tres robos en viviendas de Santa Fe

Atraparon a un evadido de la cárcel acusado de cometer tres robos en viviendas de Santa Fe

Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"