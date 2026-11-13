El Pulga Rodríguez tendría chances de ser el DT de Atlético Tucumán.

Luis Miguel Rodríguez está en una lista de posibles candidatos a suceder a Julio César Falcioni. Los otros son Diego Dabove, Carlos Tevez y Lucas Pusineri

Julio César Falcioni dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán luego del último partido ante Banfield y en consecuencia, comenzó la danza de nombres para reemplazarlo. Y uno de ellos es el Pulga Rodríguez.

Con una campaña irregular, en la que llegó a semifinales de la Copa Argentina, Pelusa dejó al equipo en la parte baja de la tabla anual y comprometido con el promedio desde 2027.

Por ello, Falcioni se va del Decano con todo su cuerpo técnico y hay un nombre que pica en punta para reemplazarlo y es de la casa: se trata de Luis Miguel Rodríguez, ídolo del club y recibido como entrenador en 2020 durante su estadía en Colón.

No obstante, hay otros nombres en carpeta como los de Diego Dabove, Lucas Pusineri y Carlos Tevez. Pero el Pulga se ilusiona con un llamado por parte de la dirigencia para comenzar su carrera como entrenador.