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En Midland palpitan el cruce ante Colón: "Defenderemos todo lo que hicimos en el año"

Pablo Casarico destacó la campaña de Midland y anticipó el partido ante Colón. El defensor remarcó que Midland irá por la clasificación con sus propias armas.

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2026 · 12:42hs
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En Midland palpitan el cruce ante Colón: Defenderemos todo lo que hicimos en el año

Midland llega a Santa Fe con la ilusión de seguir haciendo historia en la Primera Nacional. En la antesala del partido de este sábado ante Colón, por la primera instancia del Reducido, el defensor Pablo Casarico dejó en claro que el equipo no piensa resignar la ambición que lo acompañó durante toda la temporada.

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En diálogo con Sol Play (FM , el futbolista analizó el recorrido de Midland, que terminó quinto en su zona y también tuvo una participación destacada en la Copa Argentina. En ese contexto, remarcó que el objetivo del plantel siempre fue competir por algo importante y no limitarse a conservar la categoría.

"Con nuestras armas, con nuestra humildad y con nuestro trabajo vamos a defender todo lo que hicimos durante el año", expresó Casarico, quien destacó especialmente la identidad que construyó el equipo a lo largo del campeonato.

Para el defensor, la campaña no fue producto de una casualidad, sino de la convicción de un grupo que se propuso objetivos ambiciosos desde el comienzo. En esa línea, valoró "la ambición para jugar y para lograr los objetivos" como una de las principales características del conjunto de Libertad.

El respeto por Colón y la exigencia de jugar en el Brigadier López

Casarico tampoco esquivó la dimensión del desafío que tendrá Midland en Santa Fe. El defensor reconoció la importancia de Colón y el marco que seguramente presentará el Brigadier López, aunque dejó en claro que su equipo no viajará solamente a cumplir con el compromiso.

"Vamos a una de las canchas más grandes de la categoría y a uno de los clubes más importantes por su historia reciente", reconoció, en referencia al escenario donde el Sabalero intentará comenzar con el pie derecho su camino hacia el ascenso.

Sin embargo, el futbolista también recordó que Midland tuvo durante el año la posibilidad de medirse con adversarios de jerarquía y que esa experiencia puede resultar importante para afrontar una instancia de semejante trascendencia.

En cuanto a las claves del encuentro, Casarico hizo hincapié en la necesidad de sostener la concentración y no dejarse llevar por las circunstancias del partido. "Es un gol solamente lo que separa una situación de necesidad de una de tranquilidad. Hay que trabajar el partido", explicó.

La estructura de Midland y el sueño de seguir avanzando

Por otra parte, el defensor destacó el orden institucional que encontró en Midland, la presencia cotidiana de Agustín Orión y la tarea del cuerpo técnico conducido por Joaquín Iturrería, aspectos que consideró importantes para explicar el crecimiento futbolístico del equipo.

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Con una temporada que ya superó las expectativas iniciales, Midland buscará dar otro golpe en el Reducido. Del otro lado estará Colón, obligado por su historia, su convocatoria y la necesidad de regresar a Primera División.

El Sabalero tendrá la ventaja deportiva y jugará ante su gente, por lo que el empate le permitirá avanzar de ronda. Midland, en cambio, deberá ganar para continuar alimentando su ilusión. Casarico anticipó que no habrá concesiones: humildad, trabajo y ambición serán las herramientas con las que intentarán dar el golpe en el Brigadier López.

Midland Colón Pablo Casarico
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