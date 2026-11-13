Vuelta del Paraguayo: el Ejército suma un vehículo con capacidad para cinco toneladas al operativo de asistencia

El Batallón de Ingenieros Anfibios 121 desplegará un vehículo anfibio ACL 5 para colaborar con la asistencia a los vecinos de la Vuelta del Paraguayo. La unidad permitirá trasladar personas y retirar pertenencias de sectores inundados donde los camiones no pueden ingresar

La crecida del río y las dificultades para ingresar con vehículos terrestres a los sectores inundados de la Vuelta del Paraguayo motivaron un operativo conjunto entre la Municipalidad de Santa Fe y el Ejército Argentino. Para colaborar con la asistencia a los vecinos, el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 pondrá a disposición un vehículo anfibio que permitirá trasladar personas y retirar sus pertenencias de las zonas afectadas.

Así lo confirmó el jefe del Batallón de Ingenieros Anfibios 121, teniente coronel Pablo Campi , quien explicó que el municipio solicitó el apoyo de la unidad militar para poder llegar a sectores donde los camiones ya no podían ingresar.

"El municipio nos solicitó, a través del Batallón, el apoyo de un vehículo para poder sacar al personal y sus pertenencias de la Vuelta del Paraguayo. Debido a la crecida que hubo ayer del río, que fue de aproximadamente 40 centímetros, no podían retirar sus cosas", explicó Campi.

Ante este escenario, el Ejército dispondrá de un vehículo anfibio ACL 5, especialmente preparado para desplazarse en terrenos inundados y facilitar las tareas de asistencia y traslado.

Un vehículo anfibio con capacidad de carga de cinco toneladas

El teniente coronel detalló que el vehículo cuenta con una capacidad de carga de cinco toneladas, lo que representa una ventaja importante frente a las embarcaciones convencionales que se utilizan en este tipo de operativos.

"En función de la cantidad y el tipo de material que se carga, tenemos un volumen y una capacidad mayor que un bote o una lancha para trabajar en terrenos inundados y poder dar apoyo", señaló.

El despliegue contará con una tripulación integrada por el operador del vehículo, un auxiliar, un amarrador y un mecánico. Este equipo trabajará en coordinación con el personal de la Municipalidad de Santa Fe y las distintas agencias que intervienen en el operativo de emergencia.

Experiencia en operativos de inundaciones

Campi también destacó que el personal militar cuenta con experiencia en este tipo de intervenciones y recordó que estos vehículos ya fueron utilizados durante las inundaciones de 2003.

"El personal tiene experiencia desde el año 2003. Son vehículos que también se emplearon en aquel momento", recordó.

En relación con las características del terreno, explicó que el vehículo deberá ingresar por calles anegadas y trabajar en un espacio confinado, por lo que previamente se realizó un reconocimiento para determinar si las condiciones permitían su utilización.

Según precisó, esa evaluación se llevó adelante dos días antes del operativo mediante una embarcación y permitió confirmar que el vehículo anfibio podía ingresar a la Vuelta del Paraguayo.