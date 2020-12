Querandí RC presentó su espacio de golf

El presidente de Querandí RC sostuvo que "esta es una actividad más, sería la tercera que tenemos en nuestra casa, ya que tenemos rugby, hockey y ahora golf. Sobre todo, en este período de pandemia, fundamental que es una forma de traer gente al club. En hockey de a poco han ido regresando más que nada las infantiles, y en rugby, se arrancó con todo lo que es protocolo y las limitaciones, se inició con juveniles, infantiles y plantel superior. Estamos bien, y con expectativas, de recuperar los chicos que todavía no han vuelto".

image.png El presidente de Querandí RC, Juan José Villar, y el coordinador del drving de golf, Edgardo Saint Bonnet.

A su turno, Néstor Arraigada, profesor de golf de vasta trayectoria, contó que "en el golf ya tengo muchos años de actividad, estoy como profe en el Jockey, y la idea del proyecto la tuvo Edgardo. Me interiorizó de la idea, me comentó que en Querandí hay una cancha de rugby que se puede iluminar, con lo cual se puede hacer un driving nocturno. Visité el lugar, me pareció fantástico, en el medio de la ciudad, me pareció muy lindo, a cinco minutos del centro. Esto para mi va a ser un éxito, y creo que vamos en ese camino".

"El golf en Santa Fe ha crecido mucho, sobre todo en este período de pandemia, en el cual se han recuperado muchos jugadores. Tenemos muchos casos, por lo menos en el Jockey Club, que es donde yo tengo mayor conocimiento, que ha empezado gente nueva desde cero. El golf fue uno de los primeros deportes que se habilitó, porque se cumplía con el tema distanciamiento, y muchos lo tenían pendiente. Entonces me dicen, como no podían hacer sus deportes se metieron de lleno en el golf. En mi club, debemos haber tenido unos 30 jugadores nuevos, y eso es muy bueno para el deporte" destacó Arraigada, que fue entrenador del Joaquín Ludueña, uno de los mejores jugadores de nuestra región.

image.png Facundo es un niño que juega al golf y que sigue los pasos de su ídolo Joaquín Ludueña.

Por su parte, Edgardo Saint Bonnet comentó que "yo soy amigo de la casa, entonces en un momento dado, Claudio Gálvez, que es un amigo, me mostró las luces que habían colocado, y cuando lo veo, se me prendió la idea de que este era un lugar para hacer un driving. Lo llamo a Claudio, no es mala idea me dice, lo puso a consideración de la comisión directiva, y lo puse en conocimiento de Néstor. Llegamos a un acuerdo con el club, nos pusimos de acuerdo, y arrancamos este proyecto que está muy bueno, sobre todo en un lugar muy lindo de la ciudad".

Saint Bonnet resaltó que "en la parte deportiva lo que nosotros hacemos es alquilar las pelotitas, el jugador viene con sus palos, y lo que hace es practicar antes de ir a una cancha de golf, practica de noche, más fresco, más distendido, y la idea que la gente lo pueda hacer en un horario diferente, y no al rayo del sol practicando golf. De paso sale del trabajo, y tenemos jugando a Facundo que tiene un gran futuro".