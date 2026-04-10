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Cómo estará el clima en Santa Fe: buen tiempo hasta el lunes y leve ascenso de temperaturas

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

10 de abril 2026 · 07:58hs
Cómo estará el clima en Santa Fe: buen tiempo hasta el lunes y leve ascenso de temperaturas

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, algunas nubes y una temperatura de 15.8° a las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 26°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que si bien el aporte de aire frío comienza a perder fuerza dando lugar al ingreso de aire más cálido, el cual debería ir incrementándose con el correr de los días, la región se mantiene con condiciones meteorológicas buenas y estables hasta por lo menos el fin de semana o comienzos de la semana próxima. Las temperaturas, se mantienen con poca variación, no obstante ello presentan una suave tendencia en ascenso, sobre todo los registros máximos.

Sábado con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado o nublado por momentos. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio de las mínimas, 14º y suave descenso de las máximas, 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto para el domingo se espera una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 15º y máxima 26º. Vientos leves predominando del sector nor/noreste, rotando al este/sureste hacia la tarde/noche.

Por último, lunes con cielo despejado, con nubosidad en aumento y condiciones relativamente estables a algo inestables con una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 17º y máxima 28º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe Temperaturas Clima lunes
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