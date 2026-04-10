Cómo estará el clima en Santa Fe: buen tiempo hasta el lunes y leve ascenso de temperaturas

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, algunas nubes y una temperatura de 15.8° a las 7.30 de la mañana , con una máxima prevista de 26° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que si bien el aporte de aire frío comienza a perder fuerza dando lugar al ingreso de aire más cálido, el cual debería ir incrementándose con el correr de los días, la región se mantiene con condiciones meteorológicas buenas y estables hasta por lo menos el fin de semana o comienzos de la semana próxima . Las temperaturas, se mantienen con poca variación, no obstante ello presentan una suave tendencia en ascenso, sobre todo los registros máximos.

Sábado con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado o nublado por momentos. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio de las mínimas, 14º y suave descenso de las máximas, 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto para el domingo se espera una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 15º y máxima 26º. Vientos leves predominando del sector nor/noreste, rotando al este/sureste hacia la tarde/noche.

Por último, lunes con cielo despejado, con nubosidad en aumento y condiciones relativamente estables a algo inestables con una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 17º y máxima 28º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

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