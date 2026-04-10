Rivadavia Juniors tuvo un gran tercer cuarto que le posibilitó encaminar un éxito relevante en el Félix Colombo ante Colón de San Justo.
Torneo Apertura A1: Rivadavia le sacó el invicto a Colón (SJ)
Rivadavia le quitó el invicto a Colón de San Justo, a quien le ganó en el Félix Colombo por 78-66, por la quinta fecha del Apertura A1.
Por Ovación
Por su parte, Alma Juniors superó a Banco como visitante y también trepó a la vanguardia.
TORNEO APERTURA A1 – FECHA 5
Martes 7 de abril
Sanjustino 80 (Jordi Godoy 14) - CUST A 55 (Tomás Peralta 13)
Jueves 9 de abril
Banco Provincial 64 (Alejo Soria 16) - Alma Juniors 67 (Nicolás Bravo 20)
Colón (SJ) 66 (Leonel Sosa 24) - Rivadavia Juniors 78 (Mauro Natta 17)
Jueves 23 de abril
21.30 Colón (SF) vs. Almagro
Jueves 7 de mayo
21.30 Gimnasia vs. Unión (SF)
Libre: República del Oeste
TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA
Colón (SJ), Rivadavia y Alma Juniors 7 (3-1); Unión (SF) 6 (3-0); República del Oeste y Sanjustino 6 (2-2); Banco 6 (1-4); Gimnasia 5 (2-1); Almagro 5 (1-3); CUST A 5 (0-5) y Colón (SF) 3 (1-1)
Fuente: ASB