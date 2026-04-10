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Nicolás Paz, de relegado a titular en Unión: la apuesta de Madelón para visitar a Estudiantes

Sin minutos en lo que va del año, Nicolás Paz tendría su chance desde el arranque en Unión en La Plata ante la suspensión de Lautaro Vargas.

Ovación

Por Ovación

10 de abril 2026 · 08:48hs
Nicolás Paz, de relegado a titular en Unión: la apuesta de Madelón para visitar a Estudiantes

Prensa Unión

En medio de un panorama que parecía cerrado para él, Nicolás Paz vuelve a meterse en escena en Unión. El defensor, que no sumó minutos en toda la temporada, aparece como la principal opción para reemplazar al suspendido Lautaro Vargas en el partido ante Estudiantes de La Plata.

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El encuentro se jugará este sábado desde las 17.15 en La Plata, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura, con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

De las palabras al respaldo en cancha en Unión

Desde su llegada, Leonardo Madelón siempre destacó públicamente las condiciones de Paz, aunque esa valoración nunca se tradujo en minutos dentro del campo.

Primero, el lateral no tuvo oportunidades de ingresar cuando fue convocado al banco. Luego, una lesión en uno de sus tobillos lo marginó durante varias semanas, profundizando su ausencia en la consideración.

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Ahora, el escenario cambió de manera abrupta: la quinta amarilla de Vargas le abre una puerta inesperada que podría marcar un punto de inflexión en su presente.

Un lugar que parecía tener otro dueño en Unión

En un primer momento, todo indicaba que el reemplazante natural sería el uruguayo Emiliano Álvarez. Sin embargo, el defensor arrastra una molestia muscular sufrida en el cruce ante Agropecuario por Copa Argentina.

Si bien evolucionó favorablemente, no llegaría en plenitud, lo que terminaría inclinando la balanza en favor de Paz, quien ocuparía el lateral derecho.

Un regreso tras casi un año

La posible titularidad de Paz no es un dato menor: no juega desde el 13 de mayo de 2025, cuando fue titular en la derrota ante Mushuc Runa por la Copa Sudamericana, en el 15 de Abril.

Desde entonces, su participación fue nula en este 2026, lo que convierte este partido en una gran prueba personal para recuperar terreno dentro del plantel.

El equipo, con una sola modificación

Más allá de este cambio obligado, el resto de la formación sería la misma que viene de vencer a Deportivo Riestra por 2-0, mostrando una mejora futbolística.

Así, Unión formaría con: Matías Mansilla; Nicolás Paz, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

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Para Nicolás Paz, el partido en La Plata no será uno más. Después de un largo tiempo sin rodaje, tendrá la chance de demostrar por qué el cuerpo técnico sigue confiando en sus condiciones.

En un equipo que busca consolidarse, su aparición puede ser tanto una solución de emergencia como el inicio de una nueva etapa.

Unión Nicolás Paz Madelón
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