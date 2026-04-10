Belgrano recibe a Aldosivi con la necesidad de volver al triunfo en Alberdi

Belgrano atraviesa una racha negativa y buscará cortar la sequía ante un Aldosivi que aún no ganó y pelea por no descender. Se enfrentan a las 21 por la fecha 14 del Apertura.

Belgrano de Córdoba llega a este compromiso con la obligación de levantar cabeza. Luego de un inicio prometedor en el campeonato, el equipo cordobés entró en una meseta futbolística que se refleja en los resultados: hace tres partidos que no gana.

La caída más dura fue ante River Plate en el Monumental, pero también dejó puntos en el camino frente a Talleres de Córdoba (empate 0-0) y Racing Club (derrota 2-1).

Belgrano, con el escenario para la recuperación

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski se ubica en el quinto lugar de la Zona B con 19 puntos, a siete de la cima que ocupa Independiente Rivadavia.

Este viernes, desde las 21, tendrá una buena oportunidad para reencontrarse con la victoria cuando reciba a Aldosivi en el estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Daniel Zamora y asistencia en el VAR de Leandro Rey Hilfer.

Aldosivi, urgido y sin respuestas

El presente del equipo marplatense es aún más complejo. No solo no logró ganar en lo que va del torneo, sino que tampoco mostró signos de recuperación tras el cambio de entrenador.

La llegada de Israel Damonte, en reemplazo de Guillermo Farré, no alcanzó para revertir la situación: perdió ante Argentinos Juniors y empató con Estudiantes de Río Cuarto.

Ubicado en los últimos puestos, el Tiburón ya no tiene margen para soñar con los playoffs y su prioridad pasa por sumar para evitar el descenso, una amenaza cada vez más concreta.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Francisco González Metilli, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Matías Morello, Joaquín Novillo, Fernando Román; Franco Leys, Esteban Rolón, Federico Gino; Agustín Palavecino, Alejandro Villarreal, Junior Arias.

DT: Israel Damonte.

Hora: 21.00

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro: Daniel Zamora

VAR: Leandro Rey Hilfer

TV: TNT Sports Premium