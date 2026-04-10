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Torneo Apertura A2: Kimberley sumó su quinta victoria al hilo y sigue arriba

Kimberley abrochó su quinta victoria al hilo, tras vencer a CUST B por 83-62, para mantenerse firme como líder del Apertura A2.

Ovación

Por Ovación

10 de abril 2026 · 07:47hs
Torneo Apertura A2: Kimberley sumó su quinta victoria al hilo y sigue arriba

Prensa Kimberley

En el Cándido Arrúa, Kimberley superó a CUST B, en uno de los partidos más relevantes que tuvo la quinta fecha del Torneo Apertura en el nivel A2.

Asimismo, Regatas Santa Fe y Alumni sumaron buenos triunfos que les permiten estar en el pelotón de vanguardia.

TORNEO APERTURA A2 – FECHA 5

Jueves 9 de abril

Kimberley 83 (Luca Ceñal 21) - CUST B 62 (Manuel Escandell 17)

El Quillá 92 - Argentino (SC) 54

Regatas Coronda 64 (Enzo Gauna 16) - UNL 56 (Franco Pérez 13)

Centenario 54 (Santiago Fedele 12) - Regatas (SF) 76 (Franco Civetti 14)

Alumni 73 (Juan Torren 21) - Santa Rosa 64 (Bautista Brollo 18)

Libre: Macabi

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 10 (5-0); Regatas Coronda 10 (3-2); Alumni y Regatas (SF) 7 (3-1); Santa Rosa, Argentino y Centenario 7 (2-3); Macabi y El Quillá 6 (2-2); UNL 6 (1-4); CUST B 4 (0-4)

Fuente: ASB

Apertura Kimberley CUST
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