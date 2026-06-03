Unión, atento: Artime rompió el silencio y reveló cómo está la negociación de Belgrano por Cardozo

El presidente del Pirata reconoció públicamente que el club busca retener al arquero uruguayo, una de las figuras del equipo campeón. La deuda por Agustín Colazo aparece como una pieza clave en la negociación.

La continuidad de Thiago Cardozo en Belgrano comienza a convertirse en uno de los temas más importantes del mercado de pases. Tras la obtención histórica del Torneo Apertura, el club cordobés pretende asegurarse la permanencia de uno de los grandes responsables del título y ya mantiene conversaciones con Unión para adquirir el porcentaje de la ficha que aún pertenece al club santafesino.

El propio presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, confirmó las negociaciones en una entrevista con La Mesa del Fútbol de Córdoba, donde dejó en claro el interés de la institución por quedarse con el arquero uruguayo.

"Ojalá se pueda quedar"

Artime reveló que las conversaciones con Unión comenzaron hace varios meses y que todavía no existe un acuerdo definitivo.

"Le hicimos una oferta a Unión hace un par de meses, que no fue satisfactoria. Estamos hablando, estamos negociando. Es un arquero más que interesante, nos dio mucho y ojalá se pueda quedar, pero también está el costo...", expresó el máximo dirigente pirata.

Embed

Las declaraciones ratifican la intención de Belgrano de seguir contando con un futbolista que fue determinante durante la campaña que terminó con la consagración del equipo cordobés.

Cardozo no solo tuvo una destacada actuación durante el campeonato, sino que además fue decisivo en instancias clave, como las semifinales del Apertura y la reciente clasificación en la Copa Argentina.

La deuda por Colazo, un factor determinante

Uno de los puntos centrales de la negociación pasa por la situación de Agustín Colazo.

Actualmente, Unión mantiene una deuda cercana a los 280.000 dólares con Belgrano por la compra del 50% de la ficha del delantero. Se trata de dos cuotas pendientes que podrían ingresar en cualquier acuerdo por Cardozo.

"El Huevo Colazo está en la forma de pago, ya que Unión tiene una deuda para con nosotros", explicó Artime.

LEER MÁS: Pittón habló de Madelón, Del Blanco y el futuro de Unión

La opción de compra vigente establece un valor de 1.200.000 dólares por el 100% del pase del arquero. Como Unión conserva el 65% de los derechos económicos, una eventual ejecución de esa cláusula le permitiría recibir una suma importante, aunque el monto final dependerá de la estructura de pago y de las compensaciones que puedan incluirse en la negociación.

Mientras tanto, Belgrano busca retener a una de las figuras del primer título de Primera División de su historia, mientras Unión analiza cuidadosamente una operación que podría representar un ingreso económico relevante para sus arcas en un momento donde necesita equilibrar sus cuentas.