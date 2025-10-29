Uno Santa Fe | Ovación | Quimsa

Quimsa-Independiente (O), el plato fuerte en la Liga Nacional

Quimsa recibe a Independiente desde las 21.30, en el único encuentro programado para este miércoles en la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2025 · 12:04hs
La noche santiagueña promete emociones fuertes. Quimsa e Independiente de Oliva se verán las caras desde las 21.30 en el estadio Ciudad, en el único juego de la jornada de La Liga Nacional.

El conjunto dirigido por Leandro Ramella intentará levantarse luego de unos días difíciles. La Fusión viene de quedar afuera en la fase de grupos de la Liga Sudamericana, y también de caer como local frente a Racing de Chivilcoy por 90 a 79. Con un récord de 3 victorias y 3 derrotas, el equipo santiagueño marcha 10° en la tabla, buscando reencontrarse con su mejor versión.

Enfrente estará uno de los equipos del momento. Independiente de Oliva atraviesa un presente ideal, con tres triunfos en fila ante San Lorenzo, Gimnasia y Olímpico -este último en el inicio de su gira por Santiago del Estero-. Con un balance de cuatro victorias y una caída, los dirigidos por Martín González se ubican en la segunda posición, consolidándose como uno de los animadores del certamen.

Será un duelo atractivo entre dos equipos de estilos diferentes, pero con la misma necesidad: Quimsa, por reencontrarse con su potencia habitual; Independiente, por seguir soñando en lo más alto de la tabla.

QUIMSA - INDEPENDIENTE (O)

Hora: 21.30 TV: Básquet Pass.

Árbitros: Juan José Fernández, Jorge Chávez y Silvio Guzmán.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).

Historial: Se enfrentaron en 6 oportunidades, con 5 victorias para Quimsa y 1 triunfo para Independiente.

