Quimsa volvió al triunfo frente a Atenas en la Liga Nacional

La Fusión superó al equipo cordobés en el Estadio Ciudad por 102 a 66. Leonardo Lema se destacó con 23 puntos y 11 rebotes.

15 de octubre 2025 · 07:42hs
Quimsa volvió al triunfo frente a Atenas en la Liga Nacional

Quimsa de Santiago del Estero le ganó a Atenas de Córdoba, en el Estadio Ciudad por 102 a 66, con una destacada tarea de Leonardo Lema, quien se despachó con 23 puntos y 11 rebotes, en la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional.

Quimsa 102-66 Atenas

En el inicio del partido, la visita encontró tiros efectivos con Ferreyra y Arn para adelantarse 9 a 2 en tres minutos. La Fusión sumó con cinco puntos seguidos de Robinson para empatar el pasaje. Sanders y Loving adelantaron de nuevo al Griego, pero el cierre de cuarto fue para el local con triples de Robinson y Figueredo para el 24 a 19.

En el segundo segmento, Robinson siguió lastimando a distancia con un par de bombas que ampliaron la brecha. Tras un tiempo muerto del entrenador Peirone, Atenas encontró respuestas en ofensiva mediante tiros de Buendía y Montero. Los dirigidos por Ramella siguieron con su eficacia de tres puntos con Cavallero y Solanas, rumbo al entretiempo arriba Quimsa 48-41.

En el complemento, el equipo cordobés se quedó sin gol mientras que Meyinsse y Lema ampliaron la ventaja. Con buenas transiciones y seguros en defensa, Quimsa estiraba la brecha ante un Atenas que buscó con Buendía y Oberto, pero nuevamente el cierre del cuarto quedó para la Fusión con un triple de Figueredo, 73 a 52 a falta de diez minutos.

El último parcial no modificó el resultado e incluso el local siguió aumentando diferencias con Lema además de poner a los juveniles Cogliatti y Amprimo en cancha para el triunfo 102 a 66. Leonardo Lema aportó 23 puntos con 11 rebotes y Brandon Robinson 18 tantos (16 en el primer tiempo). En la visita, 13 de Manuel Buendía.

Informe: Prensa Quimsa.

