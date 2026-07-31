Unión espera por las habilitaciones de Mauro Luna Diale y Juan Pintado

El club dejó atrás un importante obstáculo administrativo ante la FIFA, pero aún aguarda la aprobación definitiva para que dos de sus incorporaciones más relevantes puedan estar a disposición del cuerpo técnico.

Unión logró resolver administrativamente las inhibiciones generales que le había impuesto la FIFA pero la principal expectativa en el Mundo Tatengue continúa enfocada en la habilitación de dos futbolistas considerados fundamentales para el equipo: el uruguayo Juan de Dios Pintado y Mauro Luna Diale.

La demora en la habilitación de ambos futbolistas responde a una cuestión estrictamente administrativa. Mientras Unión permaneció inhibido por la FIFA a raíz de deudas pendientes, el club no pudo gestionar el TMS (Transfer Matching System), el certificado de transferencia internacional indispensable para inscribir a jugadores provenientes del exterior.

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Recién después de cancelar las obligaciones económicas y quedar oficialmente desinhibido, la institución recuperó el acceso al sistema y pudo iniciar el procedimiento para solicitar los transfers correspondientes.

A la espera de la documentación

La definición del trámite ahora depende exclusivamente de la respuesta de los clubes de origen. Tanto Juan de Dios Pintado como Mauro Luna Diale integran la delegación que viajó a Mendoza, al igual que Lautaro Vargas, aunque su disponibilidad para el partido estará supeditada a que la documentación llegue a tiempo.

El caso de Luna Diale presenta una dificultad adicional, ya que el transfer debe emitirse desde Europa, ya que su pase pertenece al Akhmat Grozny de Chechenia donde la diferencia horaria retrasa los tiempos administrativos. De todos modos, en Unión mantienen el optimismo y confían en que toda la documentación sea cargada en el sistema durante la jornada, permitiendo que ambos futbolistas queden habilitados antes del compromiso del fin de semana.