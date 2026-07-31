Uno Santa Fe | Colón | Unión

Unión espera por las habilitaciones de Mauro Luna Diale y Juan Pintado

El club dejó atrás un importante obstáculo administrativo ante la FIFA, pero aún aguarda la aprobación definitiva para que dos de sus incorporaciones más relevantes puedan estar a disposición del cuerpo técnico.

31 de julio 2026 · 11:31hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión espera por las habilitaciones de Mauro Luna Diale y Juan Pintado

Prensa Unión

Unión logró resolver administrativamente las inhibiciones generales que le había impuesto la FIFA pero la principal expectativa en el Mundo Tatengue continúa enfocada en la habilitación de dos futbolistas considerados fundamentales para el equipo: el uruguayo Juan de Dios Pintado y Mauro Luna Diale.

El TMS, la última traba administrativa

La demora en la habilitación de ambos futbolistas responde a una cuestión estrictamente administrativa. Mientras Unión permaneció inhibido por la FIFA a raíz de deudas pendientes, el club no pudo gestionar el TMS (Transfer Matching System), el certificado de transferencia internacional indispensable para inscribir a jugadores provenientes del exterior.

LEER MAS: Es oficial: Unión levantó todas las inhibiciones en FIFA y podrá utilizar a sus refuerzos

Recién después de cancelar las obligaciones económicas y quedar oficialmente desinhibido, la institución recuperó el acceso al sistema y pudo iniciar el procedimiento para solicitar los transfers correspondientes.

A la espera de la documentación

La definición del trámite ahora depende exclusivamente de la respuesta de los clubes de origen. Tanto Juan de Dios Pintado como Mauro Luna Diale integran la delegación que viajó a Mendoza, al igual que Lautaro Vargas, aunque su disponibilidad para el partido estará supeditada a que la documentación llegue a tiempo.

El caso de Luna Diale presenta una dificultad adicional, ya que el transfer debe emitirse desde Europa, ya que su pase pertenece al Akhmat Grozny de Chechenia donde la diferencia horaria retrasa los tiempos administrativos. De todos modos, en Unión mantienen el optimismo y confían en que toda la documentación sea cargada en el sistema durante la jornada, permitiendo que ambos futbolistas queden habilitados antes del compromiso del fin de semana.

Unión habilitaciones Mauro Luna Diale
Noticias relacionadas
en la plata insisten con el supuesto interes de union en un jugador de estudiantes

En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

con los refuerzos, madelon ya perfila los 11 de union para visitar a gimnasia de mendoza

Con los refuerzos, Madelón ya perfila los 11 de Unión para visitar a Gimnasia de Mendoza

union levanto otra inhibicion y es inminente que deje de figurar en la fifa

Unión levantó otra inhibición y es inminente que deje de figurar en la FIFA

el mercado se termina y union sigue sin resolver dos salidas

El mercado se termina y Unión sigue sin resolver dos salidas

Lo último

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Último Momento
La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones se retomarán en seis meses

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones "se retomarán en seis meses"

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Ovación
Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal