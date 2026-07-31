Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón y un partido que puede marcar un antes y un después

Colón jugará ante Acassuso un encuentro vital pensando a futuro y en consecuencia no tiene ni un mínimo margen de error

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 11:12hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón jugará un partido clave ante Acassuso.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón jugará un partido clave ante Acassuso.

El partido que este sábado Colón jugará ante Acassuso es cuestión de Estado para el mundo sabalero. El equipo está más obligado que nunca a ganar luego de dos derrotas consecutivas.

Colón y un partido que define muchas cosas

Porque además, no fueron dos caídas normales, la primera ante Ferro que es el puntero y que le daba la chance a Colón de acortar ventaja y dar un golpe arriba de la mesa.

Y la segunda resultó bochornosa, dado que fue derrotado por Chaco For Ever que marcha último en la Zona A y además perdió el invicto en condición de local.

En consecuencia, el equipo conducido por Ezequiel Medrán dejó pasar la chance de acercarse a Ferro y en ambos partidos, más allá de perder, Colón jugó mal y no mostró reacción.

LEER MÁS: Medrán mueve fichas para jugarse la continuidad en Colón

De allí que luego de la caída ante el equipo chaqueño, la dirigencia decidió que Ezequiel Medrán no siga como DT, aún cuando dirigirá ante Acassuso.

Una desprolijdad total que describe el momento de confusión que atraviesa Colón. En realidad nadie sabe que puede pasar después del partido de este sábado.

No obstante, está claro que un empate o una derrota le pondrá fin al ciclo de Medrán, aunque nadie puede descartar, que en caso de un triunfo no se analice la continuidad del entrenador.

LEER MÁS: Germán Lerche dijo que el presente de Colón es desesperante y elogió a Unión

Y otro dato que refuerza la imperiosa necesidad de un triunfo, tiene que ver con el rival que Colón tendrá enfrente. Dado que Acassuso se ubica 16° con tan solo 20 puntos.

Pero además, el equipo al que enfrentará el Sabalero suma cinco partidos sin ganar (tres derrotas y dos empates) y la última victoria fue ante Central Norte que ahora está último y al cual Colón lo goleó 4-0.

En consecuencia, parece no haber excusas para que Colón corte la racha negativa y sume un triunfo que a esta altura reviste carácter de necesario y urgente.

Colón partido Acassuso
Noticias relacionadas
las fichas que moveria medran para jugarse la continuidad en colon

Las fichas que movería Medrán para jugarse la continuidad en Colón

Germán Lerche calificó el presente de Colón y elogió la política de infereriores de Unión.

Germán Lerche dijo que el presente de Colón es desesperante y elogió a Unión

Medrán sigue en Colón, pero la dirigencia tiene un par de candidatos para sucederlo.

Medrán es el DT de Colón, pero hay dos candidatos que lo pueden reemplazar

colon define al sucesor de medran: como esta la carrera por el nuevo dt

Colón define al sucesor de Medrán: cómo está la carrera por el nuevo DT

Lo último

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Último Momento
La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones se retomarán en seis meses

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones "se retomarán en seis meses"

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Ovación
Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal