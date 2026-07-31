El partido que este sábado Colón jugará ante Acassuso es cuestión de Estado para el mundo sabalero. El equipo está más obligado que nunca a ganar luego de dos derrotas consecutivas.
Colón y un partido que puede marcar un antes y un después
Colón jugará ante Acassuso un encuentro vital pensando a futuro y en consecuencia no tiene ni un mínimo margen de error
Por Ovación
Colón y un partido que define muchas cosas
Porque además, no fueron dos caídas normales, la primera ante Ferro que es el puntero y que le daba la chance a Colón de acortar ventaja y dar un golpe arriba de la mesa.
Y la segunda resultó bochornosa, dado que fue derrotado por Chaco For Ever que marcha último en la Zona A y además perdió el invicto en condición de local.
En consecuencia, el equipo conducido por Ezequiel Medrán dejó pasar la chance de acercarse a Ferro y en ambos partidos, más allá de perder, Colón jugó mal y no mostró reacción.
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De allí que luego de la caída ante el equipo chaqueño, la dirigencia decidió que Ezequiel Medrán no siga como DT, aún cuando dirigirá ante Acassuso.
Una desprolijdad total que describe el momento de confusión que atraviesa Colón. En realidad nadie sabe que puede pasar después del partido de este sábado.
No obstante, está claro que un empate o una derrota le pondrá fin al ciclo de Medrán, aunque nadie puede descartar, que en caso de un triunfo no se analice la continuidad del entrenador.
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Y otro dato que refuerza la imperiosa necesidad de un triunfo, tiene que ver con el rival que Colón tendrá enfrente. Dado que Acassuso se ubica 16° con tan solo 20 puntos.
Pero además, el equipo al que enfrentará el Sabalero suma cinco partidos sin ganar (tres derrotas y dos empates) y la última victoria fue ante Central Norte que ahora está último y al cual Colón lo goleó 4-0.
En consecuencia, parece no haber excusas para que Colón corte la racha negativa y sume un triunfo que a esta altura reviste carácter de necesario y urgente.