Quinteros volvió a cuestionar el arbitraje contra Lanús

"Estoy preocupado porque es la tercera vez que nos dirige a Vélez este árbitro (Echenique). La primera con Boca. La segunda contra Belgrano, no nos cobró un penal y hoy volvió a suceder", inició.

"Estamos preocupados por lo que se viene. Estamos preocupados por este arbitraje y también porque fallamos situaciones muy claras”, indicó.

Asimismo, agregó: "Me preocupa que nos pongan un arbitro qué dirigió tres veces mal contra nosotros. No miró un penal y si analizaron un gol donde el jugador está bastante adelantado".

“Damián llega primero a la pelota, rechaza y ya tenía el pie ahí, no fue a pegar, no tuvo intención de meter la plancha ¿Dónde apoya el pie? Rechaza la pelota. Todo el mundo respeta al arbitraje del fútbol argentino, no tengo dudas de volver a repetirlo. Tienen capacidad para manejar los partidos. Sacan mucha diferencia con otros países”, cerró sobre el tema arbitraje.

Quinteros y el partido ante Boca por Copa Argentina

El entrenador de Vélez palpitó lo que será la semifinal entre su equipo y Boca en Córdoba por Copa Argentina, el ganador enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

"Todo lo que se utilice para recuperar al jugador lo vamos a hacer para llegar al miércoles con todos recuperados. Estamos muy ilusionados con el partido con Boca", comentó.