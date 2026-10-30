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Racing busca cerrar un año para el olvido ante un Aldosivi que se juega la permanencia

Racing recibirá a Aldosivi desde las 21.15, en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El Tiburón podría sufrir la pérdida de la categoría.

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 08:17hs
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Racing busca cerrar un año para el olvido ante un Aldosivi que se juega la permanencia

La decimoquinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzará este viernes con un enfrentamiento atravesado por dos urgencias. Racing recibirá a Aldosivi desde las 21.15 en el Cilindro de Avellaneda, en un partido que encuentra a ambos equipos fuera de la pelea por los playoffs, aunque con objetivos inmediatos muy distintos.

La Academia transita uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Ubicado en el decimotercer puesto de la Zona B, con apenas 12 puntos, el conjunto de Avellaneda ya no tiene posibilidades matemáticas de meterse entre los clasificados a los octavos de final. El panorama refleja una temporada para el olvido, que también dejó eliminaciones y actuaciones decepcionantes en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

El presente deportivo representa un duro retroceso para Racing, que por primera vez desde 2014 no tendrá participación en competencias internacionales durante la próxima temporada. En ese contexto, la conducción del club ya trabaja en la búsqueda de un entrenador para 2027, con Sebastián "Chirola" Romero al frente del equipo de manera interina.

Entre los nombres que aparecen en carpeta se encuentran Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez, aunque ambos tienen actualmente compromisos laborales en Vélez y Argentinos Juniors, respectivamente.

Aldosivi, obligado a ganar para seguir con vida

Del otro lado estará un Aldosivi que afronta el compromiso con una presión todavía mayor. El equipo marplatense necesita sumar de a tres para mantener sus posibilidades de permanecer en Primera División, ya que ocupa el penúltimo puesto de la tabla anual, con 19 unidades.

Con apenas dos fechas por disputarse, el Tiburón está obligado a descontar la diferencia de cuatro puntos que lo separa de Deportivo Riestra, que suma 23. Por eso, una derrota en Avellaneda podría sentenciar su descenso a la Primera Nacional para 2027, dependiendo del resultado de su rival directo.

En el Clausura, el panorama tampoco ofrece demasiado alivio: Aldosivi marcha penúltimo en la Zona B, con 11 puntos, y también quedó sin chances de acceder a los playoffs.

Así, el encuentro tendrá a un Racing que intenta encontrar respuestas para cerrar de la mejor manera un año decepcionante y a un Aldosivi que llega con la obligación de ganar para sostener la esperanza de continuar en la máxima categoría.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitán, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Hora: 21:15.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Yamil Possi.

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).

TV: ESPN Premium.

Racing Aldosivi Avellaneda
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