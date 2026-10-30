Manchester City recibe a Brighton en el inicio de la fecha 9 de la Premier League

Manchester City recibirá a Brighton en el inicio de la 9 fecha de la Premier League. El repaso de todos los partidos

Manchester City recibirá este sábado a Brighton , en el inicio de la novena fecha de la Premier League de Inglaterra, en la que será una muy intensa jornada que contará con otros seis partidos. El encuentro está programado para las 12 del mediodía (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Etihad Stadium y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

El Manchester City llega a este partido como uno de los líderes de la liga inglesa, ya que sumó 21 puntos de 24 posibles en las primeras ocho fechas.

Sin embargo, en su última presentación los dirigidos por el italiano Enzo Maresca que cuentan con el mediocampista argentino Enzo Fernández cayeron 2-1 frente al Aston Villa, resultado que terminó con su puntaje ideal y que permitió que los alcanzara el Arsenal.

El Brighton, por su parte, viene de caer 2-0 en su visita al Liverpool y actualmente ocupa la tercera posición con 16 unidades.

Otro de los partidos más atractivos del sábado se llevará a cabo más temprano, a partir de las 9:30, cuando el Chelsea reciba al Manchester United en un enfrentamiento entre dos equipos con realidades muy distintas.

El Chelsea tuvo un más que aceptable inicio de temporada y está quinto con 13 puntos, mientras que el Manchester United atraviesa un flojísimo momento, está decimosexto con solo seis puntos y una nueva derrota podría derivar en la salida de su director técnico, Michael Carrick.

Por otra parte, el domingo el Liverpool recibirá a las 13:30 al Arsenal en un verdadero duelo de candidatos.

El cronograma y los horarios de la novena fecha de la Premier League

Sábado 31/10:

Chelsea - Manchester United a las 9:30

Manchester City - Brighton a las 12

Hull City - Ipswich a las 12

Coventry City - Sunderland a las 12

Brentford - Nottingham Forest a las 12

Bournemouth - Leeds a las 12

Tottenham - Crystal Palace a las 14:30

Aston Villa - Fulham a las 17

Domingo 1/11:

Liverpool - Arsenal a las 13:30

Lunes 2/11:

Newcastle - Everton a las 17