Uno Santa Fe | Ovación | Manchester City

Manchester City recibe a Brighton en el inicio de la fecha 9 de la Premier League

Manchester City recibirá a Brighton en el inicio de la 9 fecha de la Premier League. El repaso de todos los partidos

30 de octubre 2026 · 19:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Manchester City recibe a Brighton en el inicio de la fecha 9 de la Premier League

Manchester City recibirá este sábado a Brighton, en el inicio de la novena fecha de la Premier League de Inglaterra, en la que será una muy intensa jornada que contará con otros seis partidos. El encuentro está programado para las 12 del mediodía (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Etihad Stadium y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

El Manchester City llega a este partido como uno de los líderes de la liga inglesa, ya que sumó 21 puntos de 24 posibles en las primeras ocho fechas.

Sin embargo, en su última presentación los dirigidos por el italiano Enzo Maresca que cuentan con el mediocampista argentino Enzo Fernández cayeron 2-1 frente al Aston Villa, resultado que terminó con su puntaje ideal y que permitió que los alcanzara el Arsenal.

El Brighton, por su parte, viene de caer 2-0 en su visita al Liverpool y actualmente ocupa la tercera posición con 16 unidades.

Otro de los partidos más atractivos del sábado se llevará a cabo más temprano, a partir de las 9:30, cuando el Chelsea reciba al Manchester United en un enfrentamiento entre dos equipos con realidades muy distintas.

El Chelsea tuvo un más que aceptable inicio de temporada y está quinto con 13 puntos, mientras que el Manchester United atraviesa un flojísimo momento, está decimosexto con solo seis puntos y una nueva derrota podría derivar en la salida de su director técnico, Michael Carrick.

Por otra parte, el domingo el Liverpool recibirá a las 13:30 al Arsenal en un verdadero duelo de candidatos.

El cronograma y los horarios de la novena fecha de la Premier League

Sábado 31/10:

Chelsea - Manchester United a las 9:30

Manchester City - Brighton a las 12

Hull City - Ipswich a las 12

Coventry City - Sunderland a las 12

Brentford - Nottingham Forest a las 12

Bournemouth - Leeds a las 12

Tottenham - Crystal Palace a las 14:30

Aston Villa - Fulham a las 17

Domingo 1/11:

Liverpool - Arsenal a las 13:30

Lunes 2/11:

Newcastle - Everton a las 17

Manchester City Brighton Premier League
Noticias relacionadas
La Copa Santa Fe de Futsal tendrá su jornada en el estadio multipropósito de la capital provincial.

El Invencible Santa Fe será escenario de una nueva definición de la Copa Santa Fe

arruabarrena mantiene el misterio por los 11 de boca para recibir a river

Arruabarrena mantiene el misterio por los 11 de Boca para recibir a River

f1: paso la primera practica del gp de mexico sin colapinto y leclerc como lider

F1: pasó la primera práctica del GP de México sin Colapinto y Leclerc como líder

Matías Rossi, representante del equipo oficial Toyota, encabeza el campeonato con 159 puntos.    

El TC2000 regresa a General Roca con nueve pilotos en carrera por el título

Lo último

El Paraná volvió a subir en Santa Fe y quedó a un metro del nivel de alerta: qué dice el nuevo pronóstico del INA

El Paraná volvió a subir en Santa Fe y quedó a un metro del nivel de alerta: qué dice el nuevo pronóstico del INA

Masters 1000 de Paris: Cerúndolo, Etcheverry y Navone ya conocen sus primeros obstáculos

Masters 1000 de Paris: Cerúndolo, Etcheverry y Navone ya conocen sus primeros obstáculos

Manchester City recibe a Brighton en el inicio de la fecha 9 de la Premier League

Manchester City recibe a Brighton en el inicio de la fecha 9 de la Premier League

Último Momento
El Paraná volvió a subir en Santa Fe y quedó a un metro del nivel de alerta: qué dice el nuevo pronóstico del INA

El Paraná volvió a subir en Santa Fe y quedó a un metro del nivel de alerta: qué dice el nuevo pronóstico del INA

Masters 1000 de Paris: Cerúndolo, Etcheverry y Navone ya conocen sus primeros obstáculos

Masters 1000 de Paris: Cerúndolo, Etcheverry y Navone ya conocen sus primeros obstáculos

Manchester City recibe a Brighton en el inicio de la fecha 9 de la Premier League

Manchester City recibe a Brighton en el inicio de la fecha 9 de la Premier League

Milei regresa a España a dos semanas de enfrentarse con Pedro Sánchez

Milei regresa a España a dos semanas de enfrentarse con Pedro Sánchez

Lejos del Fair Play: Unión, entre los equipos con más infracciones del Clausura

Lejos del Fair Play: Unión, entre los equipos con más infracciones del Clausura

Ovación
Lejos del Fair Play: Unión, entre los equipos con más infracciones del Clausura

Lejos del Fair Play: Unión, entre los equipos con más infracciones del Clausura

El Invencible Santa Fe será escenario de una nueva definición de la Copa Santa Fe

El Invencible Santa Fe será escenario de una nueva definición de la Copa Santa Fe

El TC2000 regresa a General Roca con nueve pilotos en carrera por el título

El TC2000 regresa a General Roca con nueve pilotos en carrera por el título

Los Pumas ya tienen plantel para el cierre del Nations Championship

Los Pumas ya tienen plantel para el cierre del Nations Championship

Cuenta regresiva para la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Cuenta regresiva para la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026