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Masters 1000 de Paris: Cerúndolo, Etcheverry y Navone ya conocen sus primeros obstáculos

El Masters 1000 de Paris sorteó sus cruces y los argentinos tendrán desafíos exigentes desde el arranque

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 19:46hs
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Masters 1000 de Paris: Cerúndolo, Etcheverry y Navone ya conocen sus primeros obstáculos

La recta final del calendario tenístico empieza a tomar forma y París se prepara para recibir la última gran cita de categoría Masters 1000 de 2026. El certamen francés, que se jugará del lunes 2 al domingo 8 de noviembre, ya tiene definido su cuadro principal y dejó emparejamientos de peso para los representantes argentinos.

Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Mariano Navone serán algunos de los nombres a seguir en una competencia que promete cruces atractivos desde la primera ronda.

Un camino exigente para los argentinos en el último Masters 1000 de Paris

Cerúndolo, ubicado en el puesto 19 del ranking mundial y cabeza de serie número 16, tendrá un estreno complejo frente al francés Arthur Rinderknech, actual 61° del mundo. El local contará con el respaldo del público y, además, llega con ventaja en el historial: venció al argentino en la United Cup de 2023. Si consigue superar el debut, Francisco se enfrentará en la segunda ronda con un jugador surgido de la clasificación.

Por su parte, Etcheverry tendrá que medirse con Andrey Rublev, 22° del escalafón y habitual protagonista de los grandes torneos durante los últimos años. Aunque el ruso atraviesa una actualidad irregular, representa una prueba de alto nivel para el platense. El antecedente entre ambos está igualado, con un triunfo para cada uno.

Navone también tendrá una primera presentación que exigirá atención. El argentino, ubicado en el puesto 43, jugará contra el francés Luca Van Assche, 46° del ranking, en un duelo que no registra enfrentamientos previos entre ambos. El apoyo de la gente será un factor a considerar para el jugador local.

La presencia sudamericana tendrá otros cruces interesantes. El chileno Alejandro Tabilo volverá a encontrarse con el español Rafael Jódar por cuarta vez en el año: el madrileño domina el historial por 3-1. En tanto, el peruano Ignacio Buse se cruzará con el belga Zizou Bergs, quien ya lo derrotó durante esta temporada en el Masters 1000 de Shanghái.

Con el cierre del año cada vez más cerca, París aparece como una última oportunidad para dar un golpe importante en el circuito. Para los argentinos, el sorteo dejó un panorama desafiante, con rivales de jerarquía y la posibilidad de avanzar en uno de los torneos más importantes del tramo final de la temporada.

Masters 1000 París Francisco Cerúndolo
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