Racing e Independiente Rivadavia se quieren acercar a los puestos de clasificación

Racing será local de Independiente Rivadavia, desde las 21, en el Presidente Perón, en la continuidad de la fecha 11 de la Zona A del Clausura.

Racing e Independiente Rivadavia chocan este domingo en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Se podrá ver por TNT Sports.

Golpeado por la eliminación en la Copa Argentina, la “Academia” necesita sumar para meterse en zona de playoffs. La “Lepra”, en tanto, busca el golpe en Avellaneda, para arrimarse en la tabla en el cierre de la jornada.

Probables formaciones de Racing vs Independiente Rivadavia

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alfredo Berti.