Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina fue implacable ante México y es semifinalista del Mundial Sub 20

La Selección Argentina superó 2-0 a México y se metió en semifinales de un Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. Se cruzará ante Colombia

11 de octubre 2025 · 22:10hs
Argentina fue implacable ante México y es semifinalista del Mundial Sub 20

La Selección Argentina consiguió un muy buen triunfo por 2-0 ante México y se metió en semifinales de un Mundial Sub 20 por primera vez en 18 años. Los goles para los dirigidos por Diego Placente los hicieron el extremo Maher Carrizo y el delantero Mateo Silvetti. Se cruzará ante Colombia.

Embed - MÉXICO 0 ARGENTINA 2: ¡LA PATERNIDAD DE TODA LA VIDA Y A SEMIS! - MUNDIAL SUB 20 2025

La Argentina consiguió inclinar la balanza a su favor rápidamente, ya que a los nueve minutos Carrizo solo tuvo que empujar la pelota entre los tres palos luego de que le quedara un rebote que había dado el arquero mexicano, Emmanuel Ochoa, quien le había tapado un potente remate a Valentino Acuña.

La Selección argentina tuvo varias situaciones para estirar rápidamente el marcador, pero Ochoa tuvo muy buenas apariciones y provocó que la primera mitad del encuentro termine solo 1-0 para la “Albiceleste”.

El tan ansiado segundo gol llegó a los 10 minutos del complemento, cuando Silvetti definió con gran precisión luego de una jugada buenísima del defensor Juan Villalba. Esta anotación vino desde el banco de suplentes, ya que ninguno de los protagonistas en el gol comenzaron como titulares.

México no consiguió poner en apuros en ningún momento a la Selección, más allá de alguna jugada aislada que se generó principalmente por exceso de confianza en los defensores argentinos.

En un final picante, México terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez a los 91 y 95 minutos, respectivamente.

Este gran triunfo representó el retorno de la Selección argentina a las semifinales de un Mundial Sub 20 luego de 18 años. La última vez que lo hicieron fue en la edición de 2007, que finalmente terminó en título para la Albiceleste. El rival de la Argentina en las semifinales será Colombia, que más temprano le ganó 3-2 a España en un partidazo.

Formaciones de Argentina y México

Argentina: Santino Barbi; Julio Soler, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Dylan Gorosito; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo, Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

México: Emmanuel Ochoa; Everaldo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, Alexei Domínguez, Obed Vargas, Elías Montiel, César Garza, Iker Fimbres, Gilberto Mora, Tahiel Jiménez. DT: Eduardo Arce.

Cambios en el primer tiempo: 10m. Hugo Cambreros por Alexei Domínguez (M) y 28m. Juan Villalba por Valente Pierani (A).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Tobías Andrada por Valentino Acuña y Mateo Silvetti por Alejo Sarco (A), y César Bustos por José Pachuca (M), 19m. Ian Subiabre por Maher Carrizo (A) y Diego Sánchez por Iker Fimbres (M), 26m. Amaury Morales por Everaldo Lopes y Yael Padilla por Obed Vargas (M), 35m. Santino Andino por Gianluca Prestianni (A).

Gol en el primer tiempo: 9m. Maher Carrizo (A).

Gol en el segundo tiempo: 10m. Mateo Silvetti.

Incidencias en el segundo tiempo: 46m. Expulsado Diego Ochoa y 51m. Tahiel Jiménez (M).

Estadio: Julio Martínez Prádanos.

Árbitro: Jalal Jayed.

Argentina México Mundial
Noticias relacionadas
scaloni, conmovido por la partida de russo: dejo una huella imborrable

Scaloni, conmovido por la partida de Russo: "Dejó una huella imborrable"

el emotivo homenaje de la seleccion argentina a miguel angel russo

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

¿juega para italia? el jugador que puede cambiar de pais si no lo cita scaloni

¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

el novedoso dato del ciclo scaloni: ¿cuantos arqueros fueron convocados desde 2018?

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

Lo último

Argentina fue implacable ante México y es semifinalista del Mundial Sub 20

Argentina fue implacable ante México y es semifinalista del Mundial Sub 20

Colón (SJ) manda en la zona 1 del Clausura Norberto Serenotti

Colón (SJ) manda en la zona 1 del Clausura Norberto Serenotti

Todo lo que dejó la fecha 5 del Clausura Griselda Weimer

Todo lo que dejó la fecha 5 del Clausura Griselda Weimer

Último Momento
Argentina fue implacable ante México y es semifinalista del Mundial Sub 20

Argentina fue implacable ante México y es semifinalista del Mundial Sub 20

Colón (SJ) manda en la zona 1 del Clausura Norberto Serenotti

Colón (SJ) manda en la zona 1 del Clausura Norberto Serenotti

Todo lo que dejó la fecha 5 del Clausura Griselda Weimer

Todo lo que dejó la fecha 5 del Clausura Griselda Weimer

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Ovación
¡Histórico! Unión barrió a Lanús en la final y logró un memorable ascenso a Primera División

¡Histórico! Unión barrió a Lanús en la final y logró un memorable ascenso a Primera División

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Argentina fue implacable ante México y es semifinalista del Mundial Sub 20

Argentina fue implacable ante México y es semifinalista del Mundial Sub 20

Colón (SJ) manda en la zona 1 del Clausura Norberto Serenotti

Colón (SJ) manda en la zona 1 del Clausura Norberto Serenotti

Todo lo que dejó la fecha 5 del Clausura Griselda Weimer

Todo lo que dejó la fecha 5 del Clausura Griselda Weimer

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos