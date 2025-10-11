Todo lo que dejó la fecha 5 del Clausura Griselda Weimer

Se jugó la fecha 5 de la Segunda División de la Liga Santafesina, Clausura Griselda Weimer, con la igualdad entre el líder Santa Rosa y el campeón Las Flores

Este sábado se desarrolló la quinta fecha de la Copa Jerárquicos Salud de la Segunda División de la Liga Santafesina, Clausura Griselda Weimar, que registró el empate entre el líder Santa Rosa y el campeón Las Flores, al cual San Cristóbal le sacó provecho ganando y descontando con la cima.