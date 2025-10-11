Todo lo que dejó la fecha 5 del Clausura Griselda Weimer

Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se jugó la fecha 5 de la Segunda División de la Liga Santafesina, Clausura Griselda Weimer, con la igualdad entre el líder Santa Rosa y el campeón Las Flores

11 de octubre 2025 · 22:07hs
Este sábado se desarrolló la quinta fecha de la Copa Jerárquicos Salud de la Segunda División de la Liga Santafesina, Clausura Griselda Weimar, que registró el empate entre el líder Santa Rosa y el campeón Las Flores, al cual San Cristóbal le sacó provecho ganando y descontando con la cima.

En la Zona Repechaje Los Juveniles que venía de bajar a Los Canarios ahora hizo lo propio con quien había quedado como puntero, Atenas, al que venció para quedar a uno de la punta.

TORNEO CLAUSURA GRISELDA WEIMER

PRIMERA B

Fecha 5

ZONA CAMPEONATO

Sábado 11 de octubre

Defensores de Alto Verde 0 – San Cristóbal 2 (Gustavo Álvarez y César Gómez)

Floresta 2 (Alex Arce y Franco Ibarra) – Banco Provincial 1 (Agustín Silvano)

El Cadi 3 (Pablo Dubracich, Maximiliano Farías y Lautaro Escobar) – Belgrano 3 (Nahuel Muratore, Exequiel Ibáñez y Brian Acosta)

Las Flores II 0 – Deportivo Santa Rosa 0

Santa Fe 0 – Nuevo Horizonte 4 (Juan Romero, Bruno Montenegro, Pablo Martínez y Uriel Lemercier)

ZONA REPECHAJE

Sábado 11 de octubre

Defensores de Peñaloza 1 (Mauro Loza) – Deportivo Agua 4 (Leandro Mathier, Martín Retamar, Leonardo Galarza y Carlos Giudice)

Atlético Arroyo Leyes 0 – Los Piratitas 2 (Jesuán Malenque y Emanuel Ojeda)

Don Salvador 4 (Julián Canalis x4) – Loyola 0

Atenas 1 (Maximiliano Laborie) – Los Juveniles 4 (Catriel Ceballos x2 y Elías Gómez x2)

Los Canarios 1 (Daniel Gómez) – CCyD El Pozo 1 (Lisandro Chavasa)

Clausura Liga Santafesina Santa Rosa
