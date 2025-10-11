Colón (SJ) manda en la zona 1 del Clausura Norberto Serenotti

Se jugó el grueso de la fecha 7 del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina, que tiene en la cima de la zona 1 a Colón (SJ)

Este sábado se jugó el grueso de la séptima fecha de la Copa Isósceles de la Primera División de la Liga Santafesina, Clausura Norberto Serenotti, fecha que comenzó el jueves, continuó este viernes y que culminará con la programación de Pucará frente a Unión.