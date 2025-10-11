Este sábado se jugó el grueso de la séptima fecha de la Copa Isósceles de la Primera División de la Liga Santafesina, Clausura Norberto Serenotti, fecha que comenzó el jueves, continuó este viernes y que culminará con la programación de Pucará frente a Unión.
Colón (SJ) manda en la zona 1 del Clausura Norberto Serenotti
Se jugó el grueso de la fecha 7 del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina, que tiene en la cima de la zona 1 a Colón (SJ)
En la Zona 1 Colón de San Justo e Independiente volvieron a la victoria y quedaron como primero y segundo, respectivamente. Guadalupe venció a Colón y le sacó 7 puntos a La Perla del Oeste, que empató y es escolta.
TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI
PRIMERA A
Fecha 7
Jueves 9 de octubre
La Perla del Oeste 1 (Fernando Márquez) – La Salle Jobson 1 (Facuno Silvestro)
Viernes 10 de octubre
Sportivo Guadalupe 2 (Leandro Ledesma x2) – Colón 1 (Nehemías Portillo)
Deportivo Nobleza 1 (Milton Silva) – Ateneo Inmaculada 0
Sábado 11 de octubre
Cosmos 2 (Ramiro Rodríguez y Luciano Regenhardt) – Gimnasia y Esgrima 1 (Lucas Serrano)
Independiente 2 (Rodrigo Rolón y Benjamín Aguirre) – Ciclón Racing 1 (Carlos Bogao)
Juventud Unida 1 (Eros Méndez) – Academia AC 2 (Gabriel Perren y Brian Giménez)
Colón de San Justo 3 (Agustín Faggioli y Claudio Albarracín x2) – Universidad 0
Vecinal Gálvez 0 – Newell’s Old Boys 3 (Emiliano Acosta, Carlos Ruiz Díaz y Luis Leones)
Ciclón Norte 2 (Kevin Molina y Gerónimo Vera) – Nacional 2 (Tomás Fernández y Javier Salinas)
Sanjustino 0 – Náutico El Quillá 1 (Joaquín Felizia)
Postergado
Pucará – Unión