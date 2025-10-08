Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

El defensor de Racing, Franco Pardo, sufrió una lesión en el aductor izquierdo y es duda para el cruce de semifinales de la Libertadores ante Flamengo

8 de octubre 2025 · 14:25hs
Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

El defensor de Racing, Franco Pardo, sufrió una lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda y su presencia en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil está en grave riesgo. Según el parte médico oficial, “los estudios dieron como resultado una lesión muscular en el aductor proximal del miembro inferior izquierdo”.

Esta lesión le demandará al menos tres semanas de recuperación, por lo que con casi total certeza se perderá el partido de ida ante Flamengo y llegaría con lo justo para la vuelta, que se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda.

Pardo, posible baja en Racing para jugar ante Flamengo

Pardo llegó en el último mercado de pases proveniente de Unión y rápidamente rindió en gran nivel con la camiseta de Racing, por lo que no tuvo inconvenientes en convertirse en un pilar de la defensa del equipo dirigido por Gustavo Costas.

Incluso hizo el gol en el último minuto que le dio el triunfo a Racing en la serie de octavos de final ante Peñarol de Uruguay.

De esta manera, continúan las malas noticias en Racing, ya que este martes se había confirmado que el delantero Elías Torres sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por lo que estará entre siete y nueve meses sin jugar.

