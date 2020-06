Rafael Nadal: "Debemos respetar el dolor de la gente"

Rafael Nadal, 12 veces campeón de Roland Garros y considerado el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo, se mostró este jueves partidario de que "el mundo no se pare", pero también consideró que debe "respetarse el dolor de la gente" que sufrió los efectos de la pandemia de coronavirus y puso al planeta en una situación de alerta.

"El mundo no debe pararse, pero debemos respetar el dolor de la gente. Hay que mantener la cabeza despierta y no dejarse llevar por el desastre que generó el coronavirus. La vacuna sería una gran solución a este problema, nos dará libertad y seguridad para recuperar nuestra vida, si dicen que estará lista en diciembre no tiene sentido regresar a competir antes", analizó Nadal, de 34 años y ganador de 19 torneos de Grand Slam, uno menos que el suizo Roger Federer, quien tiene el record histórico.

El español ofreció una videoconferencia a un grupo de periodistas organizada por la Federación Francesa de Tenis con motivo de que si no fuera por el coronavirus, debería estar jugando en Roland Garros, torneo que conquistó una docena de veces, las tres últimas en forma consecutiva.

"Mi cabeza está puesta en intentar recuperar el tiempo lo antes posible y programar nuestro futuro inmediato para ser competitivo. Trato de mantenerme positivo y siempre resalto que debemos respetar el dolor de los que más sufrieron por esta pandemia", subrayó Nadal, según consignó EFE.

El tenista cumple su período de aislamiento social en Mallorca, su ciudad natal, y apenas puso entrenarse en lo físico debido a las restricciones impuestas por la cuarentena, en un circuito que está paralizado al menos hasta el 31 de julio, según lo anunciaron en forma conjunta la ATP y la WTA.

"Este receso es diferente para los más jóvenes en comparación con los más veteranos. En el tenis, no es lo mismo mantener tu cuerpo preparado con 21 que con 34 años", indicó.

"Es cierto que nosotros tenemos más experiencia en este tipo de situaciones, pero la verdad no sé que pasará", concluyó Nadal, quien recordó que no tiene cancha de tenis en su casa como sucede con otros tenistas, y por lo tanto no estuvo practicando más que la parte física.