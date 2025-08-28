Entre este jueves y el domingo, agosto concluirá con mucha actividad para la Rama Femenina, tanto en formativas como en Mayores de los torneos que organiza la ASB. El domingo, en Primera, chocarán a las 18.30, Alma Juniors-Gimnasia y, a las 21.30, República del Oeste-CUST.
Rama Femenina: toda la programación para lo que viene en las distintas categorías
La Rama Femenina será protagonista de un fin de semana plagado de acción, donde en Primera jugarán Alma Juniors-Gimnasia y República-CUST.
Por Ovación
RAMA FEMENINA - PROGRAMACIÓN
Jueves 28 de agosto
18.30 U13 - CUST B vs. Alma Juniors (Fecha 16)
20.00 U15 - CUST B vs. Alma Juniors (Fecha 16)
21.30 U21 - CUST vs. Alma Juniors (Fecha 6)
Viernes 29 de agosto
20.00 U17 - Centenario vs. Almagro (Fecha 17)
21.30 U21 - Gimnasia vs. CUST (Fecha 7)
21.30 U21 - Alma Juniors vs. República (Fecha 7)
Sábado 30 de agosto
17.00 U17 - Gimnasia vs. Almagro (Fecha 16)
Domingo 31 de agosto (Fecha 17)
En el Enzo Scocco
-Desde las 10.30: U11, U13, U15 y U17 de Alma Juniors vs. Gimnasia
En el Pay Zumé
-A las 14: U15 de CUST B vs. República
En el Malvinas Argentinas
-Desde las 10.30: U11, U15 y U17 de República vs. CUST A
En el Coloso del Lago
-Desde las 12.00: U13 y U15 de El Quillá vs. Almagro
En el Gigante de calle Las Heras
-Desde las 16.00: U13 de Santa Rosa B vs. Alumni
CATEGORÍA MAYORES - FECHA 2 - TORNEO CLAUSURA
18.30 Alma Juniors vs. Gimnasia
21.30 República del Oeste vs. CUST
Fuente: ASB