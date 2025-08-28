Rama Femenina: toda la programación para lo que viene en las distintas categorías

La Rama Femenina será protagonista de un fin de semana plagado de acción, donde en Primera jugarán Alma Juniors-Gimnasia y República-CUST.

Entre este jueves y el domingo, agosto concluirá con mucha actividad para la Rama Femenina, tanto en formativas como en Mayores de los torneos que organiza la ASB. El domingo, en Primera, chocarán a las 18.30, Alma Juniors-Gimnasia y, a las 21.30, República del Oeste-CUST.

RAMA FEMENINA - PROGRAMACIÓN

Jueves 28 de agosto

18.30 U13 - CUST B vs. Alma Juniors (Fecha 16)

20.00 U15 - CUST B vs. Alma Juniors (Fecha 16)

21.30 U21 - CUST vs. Alma Juniors (Fecha 6)

Viernes 29 de agosto

20.00 U17 - Centenario vs. Almagro (Fecha 17)

21.30 U21 - Gimnasia vs. CUST (Fecha 7)

21.30 U21 - Alma Juniors vs. República (Fecha 7)

Sábado 30 de agosto

17.00 U17 - Gimnasia vs. Almagro (Fecha 16)

Domingo 31 de agosto (Fecha 17)

En el Enzo Scocco

-Desde las 10.30: U11, U13, U15 y U17 de Alma Juniors vs. Gimnasia

En el Pay Zumé

-A las 14: U15 de CUST B vs. República

En el Malvinas Argentinas

-Desde las 10.30: U11, U15 y U17 de República vs. CUST A

En el Coloso del Lago

-Desde las 12.00: U13 y U15 de El Quillá vs. Almagro

En el Gigante de calle Las Heras

-Desde las 16.00: U13 de Santa Rosa B vs. Alumni

CATEGORÍA MAYORES - FECHA 2 - TORNEO CLAUSURA

18.30 Alma Juniors vs. Gimnasia

21.30 República del Oeste vs. CUST

Fuente: ASB