Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Kylian Mbappé fue sometido a nuevas pruebas para conocer con más precisión su dolencia y el club español espera su recuperación para el clásico

El delantero Kylian Mbappé sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y el Real Madrid aguarda que pueda recuperarse para el clásico frente al Barcelona que se llevará a cabo en el Camp Nou del próximo 10 de mayo,

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, señaló el parte médico difundido por el club español.

El pasado viernes el futbolista francés pidió el cambio en el segundo tiempo del encuentro frente al Betis, fue reemplazado por Gonzalo García y su salida había encendido las alarmas porque se temía que había sufrido una lesión más importante.

En tanto, según las últimas pruebas que se le realizaron este lunes, en principio, no podrá estar a disposición de Álvaro Arbeloa el domingo en el encuentro del Real Madrid frente al Espanyol, pero en el club confían en que hará todo lo posible para estar a disposición en el clásico ante el Barcelona.