Uno Santa Fe | Ovación | Real Madrid

Real Madrid derrotó a Atlético de Madrid y se metió en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció 2-1 a Atlético de Madrid en el estadio King Abdullah Sports City y pasó a la final de la Supercopa de España. Se medirá con Barcelona

8 de enero 2026 · 19:35hs
Real Madrid derrotó a Atlético de Madrid y se metió en la final de la Supercopa de España

@realmadrid

Real Madrid venció 2-1 este jueves a Atlético de Madrid en el estadio King Abdullah Sports City y pasó a la final de la Supercopa de España. De esta manera, el Merengue y deberá medirse ante Barcelona para definir al próximo campeón.

Los dos tantos del elenco comandado por Xabi Alonso fueron del uruguayo Federico Valverde y el brasileño Rodrygo. Mientras que el único tanto del equipo de Diego Simeone llegó de la mano del noruego Alexander Sørloth.

Real Madrid pegó de entrada y resistió

El partido comenzó de manera inmejorable para el Real Madrid, que golpeó prácticamente desde el vestuario y condicionó el desarrollo del encuentro desde los primeros instantes. La intensidad inicial del conjunto blanco sorprendió al Atlético, que no logró acomodarse en el campo durante los minutos iniciales y sufrió la presión alta de su rival.

A los 2 minutos del primer tiempo, Federico Valverde capturó una pelota en la puerta del área y sacó un remate preciso que se metió junto a un palo, sorprendiendo a la defensa del Atlético y marcando el 1-0 tempranero. El gol reforzó la confianza del Real Madrid, que empezó a mover la pelota con criterio, dominando la posesión y manejando los tiempos del partido.

Con la ventaja, el conjunto merengue manejó mejor la posesión y el ritmo del juego, apoyado en la movilidad de su mediocampo y la profundidad por las bandas, donde logró generar varias aproximaciones peligrosas. El Atlético, por su parte, intentó reaccionar con presión alta y juego físico, buscando incomodar la salida rival, pero le costó generar situaciones claras durante el resto de la primera etapa y se fue al descanso en desventaja.

En el segundo tiempo, el desarrollo se volvió más intenso y abierto, con un Atlético decidido a adelantar líneas en busca del empate. Sin embargo, el Real Madrid volvió a mostrarse efectivo y encontró el segundo gol a los 10 minutos del complemento, cuando Rodrygo encaró por el sector izquierdo, se perfiló hacia el centro y definió con calidad para estirar la ventaja y poner el 2-0.

La respuesta del Atlético no tardó en llegar: a los 13 minutos del segundo tiempo, Alexander Sørloth aprovechó una desatención defensiva y descontó para el equipo de Simeone, estableciendo el 2-1 y devolviendo la emoción al encuentro. A partir de allí, el partido ganó en tensión, con un ida y vuelta constante y un Atlético que empujó con orgullo.

En el tramo final, el conjunto rojiblanco fue en busca del empate con empuje, centros y cambios ofensivos, pero se encontró con un Real Madrid ordenado, firme en defensa y sólido en la gestión de los últimos minutos. Con experiencia y temple, el equipo de Xabi Alonso sostuvo la ventaja y selló el triunfo que le permitió meterse en la final de la Supercopa de España.

El resumen de Real Madrid y Atlético de Madrid

Embed - Real Madrid Vs Atletico Madrid 2-1 - All Goals & Extended Highlights - Super Cup 2026

Real Madrid Atlético Madrid Supercopa de España
Noticias relacionadas
susto mundial: roberto carlos fue operado de urgencia por un problema cardiaco

Susto mundial: Roberto Carlos fue operado de urgencia por un problema cardíaco

Franco Mastantuono seguirá en Real Madrid.

Napoli preguntó por Mastantuono y Real Madrid no está dispuesto a cederlo

sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la liga federal 2026

Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

psg sufrio, reacciono a tiempo y grito campeon en la supercopa de francia ante marsella

PSG sufrió, reaccionó a tiempo y gritó campeón en la Supercopa de Francia ante Marsella

Lo último

Insólito: a menos de un día de su reapertura, dañaron el limitador de altura del puente del Parque Garay

Insólito: a menos de un día de su reapertura, dañaron el limitador de altura del puente del Parque Garay

Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Cardiopatías congénitas: Santa Fe garantizó las cirugías en hospitales con profesionales del Garrahan y locales

Cardiopatías congénitas: Santa Fe garantizó las cirugías en hospitales con profesionales del Garrahan y locales

Último Momento
Insólito: a menos de un día de su reapertura, dañaron el limitador de altura del puente del Parque Garay

Insólito: a menos de un día de su reapertura, dañaron el limitador de altura del puente del Parque Garay

Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Cardiopatías congénitas: Santa Fe garantizó las cirugías en hospitales con profesionales del Garrahan y locales

Cardiopatías congénitas: Santa Fe garantizó las cirugías en hospitales con profesionales del Garrahan y locales

Fuerte preocupación por la cantidad de basura recolectada en desagües por el municipio en diversos barrios de la ciudad

Fuerte preocupación por la cantidad de basura recolectada en desagües por el municipio en diversos barrios de la ciudad

Real Madrid derrotó a Atlético de Madrid y se metió en la final de la Supercopa de España

Real Madrid derrotó a Atlético de Madrid y se metió en la final de la Supercopa de España

Ovación
Budiño: Colón solo puede estar de paso en esta categoría y venimos a lograr el ascenso

Budiño: "Colón solo puede estar de paso en esta categoría y venimos a lograr el ascenso"

El primer equipo titular de Colón que dispuso Ezequiel Medrán

El primer equipo titular de Colón que dispuso Ezequiel Medrán

América de Cali ya no quiere a Neris y Colón sostiene su postura

América de Cali ya no quiere a Neris y Colón sostiene su postura

Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Unión sumó minutos de fútbol y Madelón dispuso de tres equipos

Unión sumó minutos de fútbol y Madelón dispuso de tres equipos

Policiales
Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe