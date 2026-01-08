Real Madrid derrotó a Atlético de Madrid y se metió en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció 2-1 a Atlético de Madrid en el estadio King Abdullah Sports City y pasó a la final de la Supercopa de España. Se medirá con Barcelona

Real Madrid venció 2-1 este jueves a Atlético de Madrid en el estadio King Abdullah Sports City y pasó a la final de la Supercopa de España . De esta manera, el Merengue y deberá medirse ante Barcelona para definir al próximo campeón.

Los dos tantos del elenco comandado por Xabi Alonso fueron del uruguayo Federico Valverde y el brasileño Rodrygo. Mientras que el único tanto del equipo de Diego Simeone llegó de la mano del noruego Alexander Sørloth.

Real Madrid pegó de entrada y resistió

El partido comenzó de manera inmejorable para el Real Madrid, que golpeó prácticamente desde el vestuario y condicionó el desarrollo del encuentro desde los primeros instantes. La intensidad inicial del conjunto blanco sorprendió al Atlético, que no logró acomodarse en el campo durante los minutos iniciales y sufrió la presión alta de su rival.

A los 2 minutos del primer tiempo, Federico Valverde capturó una pelota en la puerta del área y sacó un remate preciso que se metió junto a un palo, sorprendiendo a la defensa del Atlético y marcando el 1-0 tempranero. El gol reforzó la confianza del Real Madrid, que empezó a mover la pelota con criterio, dominando la posesión y manejando los tiempos del partido.

Con la ventaja, el conjunto merengue manejó mejor la posesión y el ritmo del juego, apoyado en la movilidad de su mediocampo y la profundidad por las bandas, donde logró generar varias aproximaciones peligrosas. El Atlético, por su parte, intentó reaccionar con presión alta y juego físico, buscando incomodar la salida rival, pero le costó generar situaciones claras durante el resto de la primera etapa y se fue al descanso en desventaja.

En el segundo tiempo, el desarrollo se volvió más intenso y abierto, con un Atlético decidido a adelantar líneas en busca del empate. Sin embargo, el Real Madrid volvió a mostrarse efectivo y encontró el segundo gol a los 10 minutos del complemento, cuando Rodrygo encaró por el sector izquierdo, se perfiló hacia el centro y definió con calidad para estirar la ventaja y poner el 2-0.

La respuesta del Atlético no tardó en llegar: a los 13 minutos del segundo tiempo, Alexander Sørloth aprovechó una desatención defensiva y descontó para el equipo de Simeone, estableciendo el 2-1 y devolviendo la emoción al encuentro. A partir de allí, el partido ganó en tensión, con un ida y vuelta constante y un Atlético que empujó con orgullo.

En el tramo final, el conjunto rojiblanco fue en busca del empate con empuje, centros y cambios ofensivos, pero se encontró con un Real Madrid ordenado, firme en defensa y sólido en la gestión de los últimos minutos. Con experiencia y temple, el equipo de Xabi Alonso sostuvo la ventaja y selló el triunfo que le permitió meterse en la final de la Supercopa de España.

