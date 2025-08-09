Uno Santa Fe | Ovación | Real Madrid

Real Madrid presentó su tercer modelo de camiseta con un toque retro

Como parte del 75 aniversario de su empresa provedora, Real Madrid presentó en sus redes la tercera camiseta alternativa que usará en la 2025/26

9 de agosto 2025 · 13:53hs
Real Madrid presentó su tercer modelo de camiseta con un toque retro

Real Madrid presentó su nuevo y espectacular tercer uniforme para la temporada 2025-26, que forma parte de la nueva y elegante gama retro de Adidas.

La marca alemana de ropa deportiva decidió conmemorar su 75 aniversario con el lanzamiento de una serie de equipaciones frescas y limpias, pero con un toque nostálgico.

Desde el Bayern Munich hasta el Arsenal, pasando por el AS Roma, muchos clubes de élite han sido equipados con nuevos uniformes alternativos de inspiración retro, y el del Real Madrid está a la altura de los mejores.

Con un aspecto que parece sacado directamente de los años 80, la camiseta del Real Madrid es de un precioso tono azul intenso y presenta un patrón lineal tejido que recuerda a las filas de los nuevos asientos plegables que se han instalado en algunas zonas del estadio Bernabéu.

Las particularidades que enloquecen a los fanáticos

Para completar el look, Adidas añadió sus clásicas rayas dentadas en los hombros y el mencionado logotipo vintage en forma de trébol, que siempre parece realzar cualquier camiseta de futbol.

La camiseta también lleva la famosa cita del legendario jugador del Real Madrid Juanito tras la derrota por 2-0 de su equipo ante el Inter de Milán en la ida de la Copa de Europa de 1984-85.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/1954180874557435955&partner=&hide_thread=false

Real Madrid camiseta modelo
